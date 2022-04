Bombeiros continuam buscas por desaparecidos no RJ após temporal

Bombeiros continuam neste domingo, 3, as buscas por desaparecidos após o temporal que deixou ao menos dezesseis mortos no Rio de Janeiro nos últimos dias.

Entre oito e dez pessoas ainda são procuradas em Angra dos Reis, no litoral sul do estado — o volume de chuvas foi o maior já registrado na história da cidade. Segundo a Defesa Civil, as buscas estão concentradas na região de Monsuaba e em Ilha Grande.

No município, foram registradas oito mortes. Outras sete pessoas, todas de uma mesma família, morreram em Paraty após um desmoronamento de terra. Em Mesquita, na região metropolitana, um homem morreu eletrocutado durante a enchente.

Neste domingo, o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) esteve em Angra para acompanhar os trabalhos de resgate e atendimento de famílias atingidas pelas chuvas. “Agora é hora de presença e de socorrer quem está sofrendo”, publicou.