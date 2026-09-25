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Bombeiro e namorado são perseguidos e assassinados a tiros em Duque de Caxias

Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues, de 24 anos, e Pedro Henrique Araújo, de 26, foram encontrados mortos em uma área de mata

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 14h38 | Atualizado em 25 set 2026, 15h07
Montagem de dois retratos de um homem jovem. À esquerda, ele usa boné bege e jaqueta vermelha de bombeiro, com um caminhão vermelho ao fundo. À direita, ele está na praia à noite, com óculos de sol na cabeça e barba rala
Pedro Ernesto dos Santos e o namorado dele, o estudante Pedro Henrique Araújo (Redes sociais/Reprodução)
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Um soldado do Corpo de Bombeiros e o companheiro dele, estudante de Medicina, foram mortos a tiros entre a noite de quarta-feira, 23, e a madrugada de quinta, 24, no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues, de 24 anos, era lotado no Departamento Geral de Pessoal da corporação. Ele estava com Pedro Henrique Araújo, de 26, quando os dois teriam percebido que estavam sendo seguidos após deixarem a casa da mãe do bombeiro.

Segundo familiares, os dois tentaram despistar os suspeitos antes de seguir para a residência onde viviam havia cerca de cinco meses, no bairro São Bento. Pedro Henrique chegou a telefonar para uma parente e avisar que estavam sendo perseguidos, mas a ligação foi interrompida. Pouco depois, o carro das vítimas teria sido cercado pelos criminosos. Imagens de câmeras de segurança registraram parte da abordagem e mostram que, em determinado momento, uma das vítimas aparentemente foi colocada no veículo usado pelos suspeitos.

Os dois foram levados para uma região de mata próxima às comunidades do Sossego e do Cacareco, onde acabaram encontrados mortos. A Polícia Militar informou que havia diversas cápsulas deflagradas perto dos corpos. A pistola que pertencia ao soldado, carregada com 15 munições, foi localizada sob o banco do carro. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu. Pedro será velado e enterrado nesta sexta-feira, 25, em Cordovil, na zona norte do Rio. Já o corpo de Pedro Henrique deverá ser levado para o Espírito Santo, onde ele nasceu.

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