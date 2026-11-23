O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com pneumonia broncoaspirativa bilateral e uma obstrução intestinal de grandes proporções. Segundo o médico Brasil Caiado, responsável pelas informações sobre o quadro clínico, a equipe optou inicialmente por um tratamento medicamentoso, sem a necessidade de intervenção cirúrgica imediata.

De acordo com Caiado, Bolsonaro já começou a receber antibióticos intravenosos para combater a pneumonia e apresentou boa resposta à medicação. Os exames também identificaram uma quantidade significativa de material fibroso provocando obstrução no intestino delgado.

“Foi detectada uma pneumonia broncoaspirativa bilateral e obstrução grande do trato intestinal. Já tratamos com antibióticos intravenosos e ele apresentou boa resposta. Não optamos por cirurgia imediata, mas detectamos muita matéria fibrosa obstruindo o intestino delgado. Vamos trabalhar com medicamentos e acompanhar a evolução”, afirmou o médico.

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A decisão da equipe médica é manter o tratamento clínico e monitorar a evolução da obstrução intestinal antes de avaliar a necessidade de uma cirurgia.

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Bolsonaro tem histórico de complicações abdominais desde que sofreu uma facada durante a campanha presidencial de 2018. O ex-presidente passou por diferentes procedimentos cirúrgicos nos anos seguintes, incluindo intervenções relacionadas a problemas intestinais.

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