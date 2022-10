Bolsonaro, sua tropa e o apelo aos indecisos

Atualizado em 14 out 2022, 15h29 - Publicado em 14 out 2022, 14h37

Por Gustavo Silva Atualizado em 14 out 2022, 15h29 - Publicado em 14 out 2022, 14h37

Na mesma arena de votos em que esteve o ex-presidente Lula (PT) esta semana, o presidente Bolsonaro (PL) escancarou a estratégia de converter indecisos, em agenda em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (14). “Nós precisamos convencer os indecisos a acreditarem no nosso projeto de governo. Muita gente que votou no PT e nem sabe explicar direito. A gente precisa capturar esses votos dos indecisos para garantir esse resultado.”, disse Bolsonaro. Em Recife, Lula exaltou o Nordeste e atacou falas do presidente sobre a região.

“É o capitão do povo”, cantarolavam o governador Cláudio Castro (PL) e o ex-prefeito Washington Reis (MDB), na presença de Bolsonaro. Esta semana o ex-presidente Lula esteve em Belford Roxo, também na Baixada, e no Complexo do Alemão.

Aos apoiadores, o presidente ressaltou feitos na economia, durante o governo e comemorou o crescimento do PIB. “Vencemos os momentos de crise. Conseguimos isso, porque no meu mandato não teve corrupção. Não tem comparação. O Lula é bandido”, esbravejou.

A disputa entre Bolsonaro e Lula no Rio de Janeiro passa por “campos minados”, regiões do estado com forte presença ou mesmo controle total de grupos armados. No ato político, a plateia, em maioria com camiseta do Brasil, ouviu a mesma música por duas horas e se mantiveram animados, em coro, enquanto balançavam bandeiras com a foto de Bolsonaro estampada.

Para firmar a liderança na região, o candidato à reeleição contou com o apoio de Washington Reis, influência política muito pujante na Baixada Fluminense, que teve a candidatura a vice-governador impugnada pela Justiça Eleitoral, por crime ambiental. E também com apoio de Cláudio Castro, reeleito governador do estado já no primeiro turno, com 58% dos votos.