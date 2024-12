Bolsonaro rompe silêncio e questiona prisão de Braga Netto

Após passar o dia em silêncio sobre a prisão do general Walter Braga Netto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes na noite deste sábado, 14, para tratar do tema. Mais de 12 horas após seu ex-ministro e também seu vice na chapa de 2022 ser alvo de ação da Polícia Federal em casa, no bairro de Copacabana, no Rio, Bolsonaro postou, sem citar o nome do militar: “A prisão do general. Há mais de 10 dias o ‘Inquérito’ foi concluído pela PF, indiciando 37 pessoas e encaminhando ao MP”, escreveu ele, que questiona em seguida. “Como alguém, hoje, pode ser preso por obstruir investigações já concluídas?”, completou.

Ao longo deste sábado, ele e outros integrantes do seu círculo chamaram a atenção por não postarem comentários sobre o caso. O ex-presidente, inclusive, foi alvo de seguidores bolsonaristas, que pressionavam por uma posição. Braga Netto é apontado como mentor da trama golpista para manter Bolsonaro no poder após a derrota para Lula (PT), em 2022.

Sua prisão preventiva foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a PF, o general da reserva teria atuado para obeter informações sigilogas da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e atrapalhar as investigações.

Indicado pela PF no final de novembro junto com o ex-presidente, Cid e outros ex-ministros e militares, Braga Netto está preso na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio.

