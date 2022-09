Bolsonaro pede liberação de 150 caminhões na Esplanada; DF diz que barrará

O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu na noite desta terça-feira (6) a liberação de caminhões para que possam acessar à Esplanada dos Ministérios no feriado de Sete de Setembro.

A medida desautoriza uma ordem das forças de segurança do Distrito Federal que vetaram a entrada desses veículos como medida de segurança no 7 de Setembro.

Ao todo, cerca de 150 caminhões devem ser cadastrados para ter acesso à Esplanada. O veto à entrada desses veículos era uma das medidas de segurança adotadas no feriado em que será celebrado o Bicentenário da Independência. O Supremo Tribunal Federal tratou a proibição dos veículos como prioridade, já que no feriado do ano passado foi alvo das manifestações.

Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, disse que não vai liberar o acesso à Esplanada para os caminhoneiros.

