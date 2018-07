Bolsonaro não se opôs à medida que permitiu a contratação de presos

Candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro foi duro ao criticar, quarta-feira, no Twitter, decreto que determinou a reserva de vagas para presos e ex-detentos em empresas que venham a ser contratadas pelo governo federal para a prestação de serviços. Mas os arquivos da Câmara dos Deputados revelam que, no dia 20 de setembro do ano passado, ele não se opôs à aprovação da Medida Provisória 781/2017, que permitiu esta contratação de condenados. Sancionado pela presidente do STF, Cármen Lúcia, que exercia a Presidência da República, o decreto regulamenta o que foi previsto pela MP.

Editada pelo presidente Michel Temer, a MP tratou do Fundo Penitenciário Nacional e incluiu na Lei 8.666/1993 um parágrafo que permite à administração pública exigir de empresas contratadas para a prestação de serviços que um “percentual mínimo” de sua mão de obra seja “oriunda ou egressa do sistema prisional”. De acordo com os registros da Câmara, parte da oposição foi contra a sua aprovação, mas não houve necessidade de votação nominal. Mesmo assim, deputados puderam se manifestar contra ou a favor da MP. As notas taquigráficas revelam, porém, que Bolsonaro não se pronunciou durante a sessão. Também de acordo com os arquivos da Câmara, ele havia registrado presença no plenário.

O decreto foi publicado no Diário Oficial na quarta-feira. Horas depois, Bolsonaro foi ao Twitter reclamar: “Imagine o empresário encontrar no pátio da sua fábrica quem um dia o assaltou ou violentou sua filha? Quando teremos um presidente preocupado com as pessoas honestas? Os que concordam com isso poderiam, como exemplo, empregar em sua própria casa”.

Cármen Lúcia determinou a obrigatoriedade de uso de mão de obra de presos e de ex-detentos em contratos que tenham valor anual superior a 330.000 reais. Os beneficiados deverão ficar com entre 3% e 6% das vagas. O decreto permite que a obrigação seja descumprida quando for inviável a contratação de “pessoa presa ou egressa do sistema prisional”.

No início da noite de quinta-feira 26, VEJA entrou em contato com a assessoria de Jair Bolsonaro, que ficou de enviar uma posição do deputado sobre seu comportamento na votação da MP 781. A resposta não foi enviada até as 18h desta sexta-feira.