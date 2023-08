Bolsonaro, Michelle e aliados terão semana decisiva em caso das joias

A Polícia Federal está fechando o cerco contra Jair Bolsonaro e aliados no caso da venda de joias e presentes oficiais recebidos pelo ex-presidente durante o mandato. Os investigadores marcaram para a próxima semana uma espécie de “Dia D” para bater as versões dos envolvidos no caso. A lista de convocados pela PF, a misteriosa transação financeira de Mauro Cid depois de preso e a possível quebra de sigilo da deputada Carla Zambelli são os destaques do Giro VEJA desta quarta-feira, 23.

