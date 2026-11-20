Bolsonaro internado: Michelle volta ao Brasil, mas diz que voo já estava marcado
Ex-presidente passa por exames depois de sentir dores abdominais
A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) está em Israel e retornará ao Brasil em voo previsto para a madrugada deste sábado, 21. A viagem já estava prevista, informou a ex-primeira-dama por meio de sua conta no Instagram.
Depois de Jair Bolsonaro ser levado para o DF Star com fortes dores abdominais, Michelle conversou por telefone com o médico Brasil Caiado. “Ele sentiu uma dor aguda e o Dr. Brasil o encaminhou ao hospital para fazer exames”, informou a ex-primeira-dama. Na sequência, ela avisou que voltará ao Brasil. “Estamos voltando para o Brasil, pois o nosso voo já estava marcado para essa madrugada”, disse. “Intercedam por nós. Que Deus nos ajude e não seja nada de grave”, acrescentou.
Em nota divulgada no final da tarde desta sexta-feira, o DF Star informou que o ex-presidente deu entrada “com quadro de dor e distensão abdominal”. “No momento encontra-se internado para realização de exames e investigação diagnóstica”, diz a nota assinada pelos médicos Brasil Caiado, Claudio Birolini, Alexandre Chartuni, Allisson B. Barcelos Borges.
Em diversos momentos, incluindo períodos do mandato presidencial, Bolsonaro foi levado para tratamento médico em consequência do esfaqueamento sofrido durante a campanha para presidente da República em setembro de 2018. Na ocasião, Adélio Bispo golpeou Bolsonaro na região do abdômen. O caso ocorreu em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Desde então, o ex-presidente passou por tratamentos e cirurgias. Bolsonaro está em regime domiciliar para cumprimento de condenação imposta pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por participação na trama golpista.