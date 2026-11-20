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Em viagem a Israel, Michelle Bolsonaro anunciou retorno ao Brasil após a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília com fortes dores abdominais. Ele passa por exames para investigação diagnóstica no hospital DF Star. Acompanhe os desdobramentos sobre o quadro de saúde.

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A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) está em Israel e retornará ao Brasil em voo previsto para a madrugada deste sábado, 21. A viagem já estava prevista, informou a ex-primeira-dama por meio de sua conta no Instagram.

Depois de Jair Bolsonaro ser levado para o DF Star com fortes dores abdominais, Michelle conversou por telefone com o médico Brasil Caiado. “Ele sentiu uma dor aguda e o Dr. Brasil o encaminhou ao hospital para fazer exames”, informou a ex-primeira-dama. Na sequência, ela avisou que voltará ao Brasil. “Estamos voltando para o Brasil, pois o nosso voo já estava marcado para essa madrugada”, disse. “Intercedam por nós. Que Deus nos ajude e não seja nada de grave”, acrescentou.

Em nota divulgada no final da tarde desta sexta-feira, o DF Star informou que o ex-presidente deu entrada “com quadro de dor e distensão abdominal”. “No momento encontra-se internado para realização de exames e investigação diagnóstica”, diz a nota assinada pelos médicos Brasil Caiado, Claudio Birolini, Alexandre Chartuni, Allisson B. Barcelos Borges.

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Em diversos momentos, incluindo períodos do mandato presidencial, Bolsonaro foi levado para tratamento médico em consequência do esfaqueamento sofrido durante a campanha para presidente da República em setembro de 2018. Na ocasião, Adélio Bispo golpeou Bolsonaro na região do abdômen. O caso ocorreu em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Desde então, o ex-presidente passou por tratamentos e cirurgias. Bolsonaro está em regime domiciliar para cumprimento de condenação imposta pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e 3 meses de prisão por participação na trama golpista.

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