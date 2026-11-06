🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Brasil

Bolsonaro foi alvo de ação semelhante à que mira chapa Lula-Alckmin — e ficou inelegível

Ex-presidente foi condenado após reunião com embaixadores; agora, Novo questiona medidas do atual governo que teriam tido apelo eleitoral

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 13h48 | Atualizado em 6 nov 2026, 13h54
Lula e Jair Bolsonaro -
O presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (Miguel Schincariol/Sergio Lima/AFP)
Continua após publicidade
Bolsonaro foi alvo de ação semelhante à que mira chapa Lula-Alckmin — e ficou inelegível Priorize VEJA no Google

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de ação semelhante àquela das quais são alvos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Na quinta-feira 5, o corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Villas Bôas Cueva, admitiu a ação por abuso de poder político contra a chapa nas eleições de 2026. O processo, uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), é movido pelo Partido Novo e aponta atos de “forte apelo eleitoral” por meio de 35 medidas provisórias e decretos do governo que criaram ou ampliaram benefícios sociais e econômicos.

A sigla cita medidas como o reajuste do Bolsa Família e iniciativas relacionadas aos combustíveis, com impacto estimado pela legenda de 73 bilhões de reais. Além do reconhecimento do abuso de poder político, o Novo solicita a cassação dos registros e a declaração de inelegibilidade de Lula e Alckmin por oito anos. Ambos terão cinco dias para se manifestar em depois dessa etapa, o magistrado baterá o martelo sobre a continuidade ou o arquivamento do processo.

PEC das Bondades

Siga

Em 2022, na então gestão Bolsonaro, o Novo ajuizou uma outra ação, desta vez no Supremo Tribunal Federal (STF), para contestar a chamada PEC das Bondades. Diferentemente da ação apresentada em relação à chapa Lula-Alckmin, o processo, à época, consistiu em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

Continua após a publicidade

Em julho daquele mesmo ano, o Congresso havia aprovado e promulgado a PEC, resultando na emenda 132/22, que previa mais de 41 bilhões de reais para a expansão do Auxílio Brasil — o Bolsa Família –, e do vale-gás de cozinha, além da criação de auxílios a motoristas e compensações a estados que zerassem ou diminuíssem o ICMS sobre a gasolina e o etanol, na tentativa de conter a alta dos combustíveis.

Além da inconstitucionalidade da emenda, o Novo pediu a suspensão das normas até a data das eleições, além de ter formulado um pedido de informações ao Congresso e à Advocacia-Geral da União. A legenda argumentou que a PEC violava os princípios do Estado Democrático de Direito, a isonomia no processo eleitoral e o direito ao voto livre, o que caracterizaria, segundo ela, “uso eleitoreiro da máquina pública”.

Continua após a publicidade

Invalidação pelo STF

Dois anos depois, em agosto de 2024, o STF decidiu, por maioria, invalidar a emenda. A divergência foi colocada pelo ministro Gilmar Mendes, que considerou a emenda inválida por ter sido votada e aprovada dois meses antes das eleições de 2022. Apesar da declaração de inconstitucionalidade, a decisão não teve efeito retroativo, a fim de não prejudicar os cidadãos que receberam os valores destinados a programas sociais (além daqueles englobados em outras medidas) “de boa-fé”.

Continua após a publicidade

Bolsonaro inelegível

O abuso de poder político, cerne da ação contra a chapa Lula-Alckmin, foi o crime eleitoral que levou Bolsonaro à condenação e à inelegibilidade por oito anos. O episódio que levou à decisão, no entanto, não está relacionado com a PEC das Bondades, e sim com a reunião que o ex-presidente teve com embaixadores estrangeiros e na qual atacou o sistema eleitoral sem provas. Sua chapa — com Walter Braga Netto — foi condenada pelo TSE pelo crime e por uso indevido dos meios de comunicação.

Publicidade
TAGS:
bolsonaro
Governo Lula
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
lula
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).