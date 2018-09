Bolsonaro faz fisioterapia e segue internado em São Paulo

O candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com quadro estável. Segundo o boletim médico divulgado no início da noite deste sábado, o paciente não apresenta febre nem outros sinais de infecção. Durante a tarde, ele realizou sessões de fisioterapia e reagiu com boa tolerância aos exercícios programados.

“O quadro clínico do paciente segue estável e sem intercorrências”, diz o boletim médico.

Operado há três dias, Bolsonaro “continua em jejum oral, recebendo por via endovenosa todos os nutrientes necessários para sua recuperação”.