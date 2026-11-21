Internado em uma unidade de terapia intensiva do hospital DF Star, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com abdômen agudo obstrutivo e não tem previsão de alta. Segundo o boletim médico divulgado na tarde deste sábado, 21, ele está estável clinicamente, consciente, orientado e respirando espontaneamente, ou seja, sem a ajuda de equipamentos.

A equipe médica deu início ao tratamento com medidas clínicas como hidratação, jejum oral com suporte nutricional e uma sonda gástrica e mantém o ex-presidente em observação na UTI. Bolsonaro foi levado ao hospital na sexta-feira 20, depois de sentir dores abdominais e distensão. Segundo Carlos Bolsonaro, foram retirados quase um litro de resíduos alimentares do estômago do ex-presidente por meio da sonda.

O médico Brasil Caiado afirmou a jornalistas que a tomografia computadorizada apontou comprometimento do intestino delgado com sinais de inflamação. O cardiologista também disse que uma intervenção cirúrgica não está descartada.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de estado. Atualmente, ele está em prisão domiciliar. Desde 2018, ele vem sendo submetido a tratamentos médicos e cirurgias em decorrência do esfaqueamento sofrido durante a campanha presidencial daquele ano. Na ocasião, Adélio Bispo golpeou Bolsonaro na região do abdômen. O caso ocorreu em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais.

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