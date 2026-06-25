Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Brasil

‘Bolsonaro está mais no jogo do que nunca’, diz cientista político após crise exposta por Michelle

Ao Ponto de Vista, Bruno Silva avalia que movimentações recentes da ex-primeira-dama e de Flávio recolocam ex-presidente no centro do debate político

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 13h36 | Atualizado em 25 jun 2026, 14h08
Continua após publicidade
‘Bolsonaro está mais no jogo do que nunca’, diz cientista político após crise exposta por Michelle Priorize VEJA no Google

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao centro das articulações políticas nacionais e está “mais no jogo político” do que em momentos anteriores, avalia o cientista político Bruno Silva. Em entrevista ao programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o analista afirmou que os acontecimentos recentes envolvendo Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro reforçam a permanência da influência do ex-presidente no cenário político brasileiro.

Ao comentar o processo que envolve Bolsonaro, Silva afirmou que a situação já era complexa sob o ponto de vista jurídico em razão da gravidade dos crimes analisados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, os atos de 8 de janeiro não podem ser relativizados nem tratados como algo normal dentro de uma democracia, independentemente das posições políticas dos envolvidos.

O cientista político argumentou que o respeito ao resultado das eleições é um princípio básico do regime democrático e lembrou que Bolsonaro já havia contestado o sistema eleitoral em episódios anteriores. Entre eles, citou a reunião com embaixadores na qual o então presidente apresentou questionamentos sobre o processo eleitoral sem, segundo Silva, conseguir comprovar as alegações levantadas.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Na avaliação do analista, esse histórico antecede os fatos que culminaram nos episódios de 8 de janeiro e ajuda a compreender os desdobramentos posteriores. Ele destacou que o debate sobre a atuação das instituições não elimina a necessidade de responsabilização por eventuais crimes.

Siga
Continua após a publicidade

Silva também comentou as críticas frequentes dirigidas ao ministro Alexandre de Moraes por setores ligados ao bolsonarismo. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal, como qualquer instituição, pode ser alvo de discussões sobre aperfeiçoamentos e reformas, especialmente por sua influência sobre o ambiente político. Ainda assim, ressaltou que isso não deve servir para relativizar condutas consideradas ilegais.

Para o cientista político, novos episódios surgidos recentemente contribuíram para ampliar a complexidade do caso envolvendo Bolsonaro. Ele mencionou informações relacionadas a um suposto armamento associado a integrantes da segurança do ex-presidente, elemento que, segundo sua análise, tornou o cenário ainda mais delicado.

Continua após a publicidade

Apesar dos problemas judiciais enfrentados por Bolsonaro, Silva afirmou que o ex-presidente está longe de ser um personagem afastado da disputa política. “Esse é o ponto central”, disse. Para ele, as movimentações observadas nos últimos dias demonstram que Bolsonaro continua influenciando diretamente o debate público e as estratégias de seu grupo político.

O analista atribuiu papel relevante à atuação de Michelle Bolsonaro, que, segundo ele, levou discussões internas para as redes sociais por meio de vídeos que alcançaram milhões de visualizações. Na avaliação de Silva, a iniciativa expôs divergências dentro da própria família Bolsonaro e provocou reações imediatas entre aliados interessados em conter os efeitos políticos da repercussão.

Continua após a publicidade

Segundo o cientista político, integrantes do entorno bolsonarista trabalham para reorganizar a situação e evitar impactos sobre a construção da pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Ainda assim, ele considera que a dimensão pública do episódio evidencia tensões que dificilmente seriam resolvidas apenas nos bastidores.

Ao concluir sua análise no Ponto de Vista, Bruno Silva afirmou que a família Bolsonaro e o bolsonarismo permanecem no centro das discussões nacionais. Para ele, as disputas internas e os desdobramentos do atual imbróglio político reforçam que Jair Bolsonaro segue como uma peça relevante na dinâmica política brasileira.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Maquiavel
Michelle Bolsonaro
Ponto de Vista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).