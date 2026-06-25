‘Bolsonaro está mais no jogo do que nunca’, diz cientista político após crise exposta por Michelle

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao centro das articulações políticas nacionais e está “mais no jogo político” do que em momentos anteriores, avalia o cientista político Bruno Silva. Em entrevista ao programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o analista afirmou que os acontecimentos recentes envolvendo Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro reforçam a permanência da influência do ex-presidente no cenário político brasileiro.

Ao comentar o processo que envolve Bolsonaro, Silva afirmou que a situação já era complexa sob o ponto de vista jurídico em razão da gravidade dos crimes analisados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, os atos de 8 de janeiro não podem ser relativizados nem tratados como algo normal dentro de uma democracia, independentemente das posições políticas dos envolvidos.

O cientista político argumentou que o respeito ao resultado das eleições é um princípio básico do regime democrático e lembrou que Bolsonaro já havia contestado o sistema eleitoral em episódios anteriores. Entre eles, citou a reunião com embaixadores na qual o então presidente apresentou questionamentos sobre o processo eleitoral sem, segundo Silva, conseguir comprovar as alegações levantadas.

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Na avaliação do analista, esse histórico antecede os fatos que culminaram nos episódios de 8 de janeiro e ajuda a compreender os desdobramentos posteriores. Ele destacou que o debate sobre a atuação das instituições não elimina a necessidade de responsabilização por eventuais crimes.

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Silva também comentou as críticas frequentes dirigidas ao ministro Alexandre de Moraes por setores ligados ao bolsonarismo. Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal, como qualquer instituição, pode ser alvo de discussões sobre aperfeiçoamentos e reformas, especialmente por sua influência sobre o ambiente político. Ainda assim, ressaltou que isso não deve servir para relativizar condutas consideradas ilegais.

Para o cientista político, novos episódios surgidos recentemente contribuíram para ampliar a complexidade do caso envolvendo Bolsonaro. Ele mencionou informações relacionadas a um suposto armamento associado a integrantes da segurança do ex-presidente, elemento que, segundo sua análise, tornou o cenário ainda mais delicado.

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Apesar dos problemas judiciais enfrentados por Bolsonaro, Silva afirmou que o ex-presidente está longe de ser um personagem afastado da disputa política. “Esse é o ponto central”, disse. Para ele, as movimentações observadas nos últimos dias demonstram que Bolsonaro continua influenciando diretamente o debate público e as estratégias de seu grupo político.

O analista atribuiu papel relevante à atuação de Michelle Bolsonaro, que, segundo ele, levou discussões internas para as redes sociais por meio de vídeos que alcançaram milhões de visualizações. Na avaliação de Silva, a iniciativa expôs divergências dentro da própria família Bolsonaro e provocou reações imediatas entre aliados interessados em conter os efeitos políticos da repercussão.

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Segundo o cientista político, integrantes do entorno bolsonarista trabalham para reorganizar a situação e evitar impactos sobre a construção da pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Ainda assim, ele considera que a dimensão pública do episódio evidencia tensões que dificilmente seriam resolvidas apenas nos bastidores.

Ao concluir sua análise no Ponto de Vista, Bruno Silva afirmou que a família Bolsonaro e o bolsonarismo permanecem no centro das discussões nacionais. Para ele, as disputas internas e os desdobramentos do atual imbróglio político reforçam que Jair Bolsonaro segue como uma peça relevante na dinâmica política brasileira.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.