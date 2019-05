Bolsonaro diz que vai corrigir tabela do IR pela inflação

O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo (12), em entrevista à Rádio Bandeirantes, que a correção da tabela do Imposto de Renda, em 2020, “com certeza vai sair”. “Falei para o Guedes (ministro da Economia, Paulo Guedes) corrigir a tabela do IR de acordo com a inflação no ano que vem. Pedido não é uma ordem, mas pelo menos corrigir o IR pela inflação para o ano que vem, com certeza vai sair”, afirmou.

Bolsonaro disse ainda que o governo irá tentar fazer a Reforma Tributária, mas que os trabalhos serão feitos “devagar”. “Não pode ir com muita pressa. Pedi ao pessoal para ir mais devagar para resolver mais coisa”, afirmou.