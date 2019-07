Bolsonaro diz que nomear o filho Eduardo embaixador é ‘legalmente viável’

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, afirmou nesta segunda-feira, 15, que é “legalmente viável” a eventual indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Ele não soube dizer se a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Controladoria-Geral da União (CGU) elaboraram pareceres sobre a possibilidade de o presidente nomear um de seus filhos para um dos postos mais prestigiados da diplomacia.

Mais cedo, Jair Bolsonaro reafirmou a possibilidade de indicar o filho Eduardo para a embaixada e disse que, às vezes, o presidente toma decisões que não agradam a todos. “Como a possibilidade de indicar para a embaixada dos EUA um filho meu. Se está sendo criticado, é sinal de que é a decisão adequada”, afirmou o presidente durante homenagem ao Exército na Câmara.

Em conversa com jornalistas, na noite desta segunda-feira, o porta-voz leu uma nota de Bolsonaro, na qual ele defende que “a indicação de embaixadores para qualquer nação com a qual o Brasil mantenha relações diplomáticas é uma atribuição única e exclusiva do chefe do Poder Executivo”.

“A eventual designação do deputado Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos é legalmente viável; ele detêm a total confiança do presidente Bolsonaro e o acesso facilitado ao mandatário daquela nação amiga; é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN) da Câmara dos Deputados; é conhecedor de relações internacionais; e tem acompanhado comitivas do governo lideradas pelo presidente e internalizado os princípios da atual política externa do Brasil” disse Bolsonaro na nota.

