Bolsonaro diz que Bruno e Dom não acertaram viagem com Funai

O presidente Jair Bolsonaro (PL), ao comentar o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista Dom Phillips, disse que a dupla não havia comunicado a Fundação Nacional do Índio (Funai) sobre sua viagem ao Vale do Javari, no Amazonas. “As pessoas abusam”, afirmou a jornalistas neste sábado, 11.

Bolsonaro estava em Orlando, na Flórida, durante uma viagem aos Estados Unidos para a Cúpula das Américas. Segundo o presidente, a região onde a dupla desapareceu “é um mundo”, e que há “muito ilícito na região”.

“Eles, quando partiram, as informações que temos é que não foi acertado com a Funai. Acontece, né. As pessoas abusam, né”, disse o presidente. Ele disse que deseja que os dois sejam encontrados vivos.

Apesar de terem viajado à Terra Indígena do Vale do Javari, Pereira e Phillips não estavam em território indígena no momento em que foram vistos pela última vez. Eles haviam deixado a comunidade ribeirinha de São Rafael, fora da terra indígena, em direção ao município de Atalaia do Norte.

A busca pelo indigenista e pelo jornalista entrou em seu sétimo dia. A Polícia Federal informou que as equipes de busca seguem com o trabalho de busca nos rios e de reconhecimento aéreo na região. Uma área na margem do rio Itaqui foi isolada. A PF informou que já enviou o material orgânico “aparentemente humano”, encontrado no rio Javari na sexta-feira, para análise da perícia. O material deve ser confrontado com manchas de sangue encontradas na lancha do suspeito Amarildo da Costa de Oliveira, 41 anos, e com material genético fornecido pelas famílias dos dois desaparecidos.

A PF, em nota, também desmentiu notícias falsas de que os corpos teriam sido encontrados.

