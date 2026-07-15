Bolsonaro diz ao STF que não sabia que ‘carta aos brasileiros’ seria divulgada aos… brasileiros

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A defesa de Jair Bolsonaro informou ao STF que o ex-presidente “jamais soube” que sua “Carta aos brasileiros” seria publicizada. O texto foi lido ao vivo por Flávio Bolsonaro, resultando na suspensão de suas visitas e na exigência de explicações por Alexandre de Moraes. A defesa alega que a divulgação foi uma decisão sem prévia ciência de Bolsonaro.

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A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ao STF que ele “jamais soube” que a carta que ele escreveu no fim de semana “seria publicizada”. O texto, contudo, foi batizado de “Carta aos brasileiros”.

“A Defesa esclarece, objetivamente, que o Peticionário jamais soube que a carta seria publicizada, tampouco houve qualquer orientação, ajuste ou combinação prévia acerca da utilização de redes sociais para esse fim”, afirmaram os advogados.

A leitura do documento pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma transmissão ao vivo motivou o ministro Alexandre de Moraes a suspender seu direito de visitação por 90 dias e a cobrar explicações de Bolsonaro.

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Ao STF, contudo, a defesa de Bolsonaro alegou que “a circunstância de a carta ter sido posteriormente divulgada em redes sociais decorreu de decisão adotada sem que houvesse prévia ciência” dele.

Na carta, o ex-presidente se disse “saudoso do contato com o povo” e afirmou que escrevi “num momento de decisão para o futuro de todos nós”. Bolsonaro concluiu o texto enviando um “abraço a todos”.

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