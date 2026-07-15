Bolsonaro diz ao STF que não sabia que ‘carta aos brasileiros’ seria divulgada aos… brasileiros
Advogados do ex-presidente alegaram que não houve 'orientação, ajuste ou combinação' sobre uso de redes sociais
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ao STF que ele “jamais soube” que a carta que ele escreveu no fim de semana “seria publicizada”. O texto, contudo, foi batizado de “Carta aos brasileiros”.
“A Defesa esclarece, objetivamente, que o Peticionário jamais soube que a carta seria publicizada, tampouco houve qualquer orientação, ajuste ou combinação prévia acerca da utilização de redes sociais para esse fim”, afirmaram os advogados.
A leitura do documento pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma transmissão ao vivo motivou o ministro Alexandre de Moraes a suspender seu direito de visitação por 90 dias e a cobrar explicações de Bolsonaro.
Ao STF, contudo, a defesa de Bolsonaro alegou que “a circunstância de a carta ter sido posteriormente divulgada em redes sociais decorreu de decisão adotada sem que houvesse prévia ciência” dele.
Na carta, o ex-presidente se disse “saudoso do contato com o povo” e afirmou que escrevi “num momento de decisão para o futuro de todos nós”. Bolsonaro concluiu o texto enviando um “abraço a todos”.