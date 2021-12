Bolsonaro assina indulto de Natal com benefício a militares e policiais

O governo federal publicou em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 24, um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que concede indulto de Natal a presos acometidos por doenças graves e a militares e agentes de segurança pública presos por crimes culposos. O ato publicado neste ano é similar aos concedidos nos dois primeiros anos de governo.

De acordo com o texto da medida, estão contemplados agentes públicos que fazem parte do sistema nacional de segurança pública e que tenham sido condenados até o feriado de Natal, no dia 25 de dezembro, por “crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena” e por crime de menor potencial ofensivo.

Para agentes públicos do Sistema Nacional de Segurança Pública, o indulto também se estende àqueles condenados por crimes cometidos fora do trabalho, “em razão de risco decorrente da sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir”. O texto também engloba militares condenados por excesso culposo em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

A norma autoriza a concessão de indulto humanitário a pessoas que, após serem condenadas, passaram à condição de portadoras de doenças graves, como cegueira, paraplegia e tetraplegia e que não podem continuar cumprindo pena em um presídio. A norma não vale para quem cometeu crimes graves, como tráfico de drogas, pedofilia, corrupção, terrorismo, entre outros.

O indulto natalino é um perdão de pena, válido para brasileiros e estrangeiros, e é normalmente concedido todos os anos em período próximo ao Natal. A concessão do indulto, no entanto, não é automática e depende de autorização do Judiciário.

Com base nas regras do decreto, cada apenado deverá recorrer ao juiz responsável pelo seu processo para solicitar a aplicação do benefício. Os beneficiados têm a pena extinta e podem deixar a prisão.