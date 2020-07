Bolsonaro almoça com embaixador para comemorar independência dos EUA

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) almoçou neste sábado, 4, com o embaixador americano no Brasil, Todd Chapman. O encontro, divulgado nas redes sociais por Bolsonaro, ocorreu na casa de Chapman, em Brasília, e contou com a participação de ministros brasileiros. O evento fez parte das comemorações da independência dos Estados Unidos.

Nas imagens, todos os convidados estavam próximos uns dos outros e sem máscaras em meio à pandemia do novo coronavírus. No Distrito Federal, a utilização do equipamento de proteção é obrigatório e também recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Segundo divulgou o próprio Jair Bolsonaro, estiveram presentes também o adido de Defesa americano, Lorenzo Harris, e os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Fernando Azevedo (Defesa), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Braga Netto (Casa Civil) e o almirante Flávio Rocha (Secretário Especial de Assuntos Estratégicos).

Pela manhã, o presidente foi a Santa Catarina. O presidente sobrevoou áreas atingidas pelo Ciclone Bomba. Bolsonaro prestou solidariedade às vítimas. “O governo intensifica o trabalho de recuperação dos estragos causados. Que Deus conforte as famílias das vítimas desta e de toda situação que o país atravessa atualmente!”, escreveu no Twitter.