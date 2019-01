Bolsonaro acredita que solução para Venezuela virá em breve

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (17) acreditar que a “solução” para a crise na Venezuela virá em breve. Ele recebeu o presidente do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela em exílio, Miguel Ángel Martins, e o assessor de Assuntos Institucionais da Organização dos Estados Americanos (OEA), Gustavo Cinose, e afirmou que o país fará o possível para ajudar o povo venezuelano.

“Tudo nós faremos para que a democracia seja restabelecida, que vocês possam viver em liberdade. […] Então, a gente pede a Deus, em primeiro lugar, e depois nós continuaremos fazendo tudo o possível para restabelecer a ordem, a democracia e a liberdade. Então, ao povo da Venezuela a gente pede resistência, muita fé e eu acredito que a solução virá brevemente”, disse Bolsonaro após o encontro.

A declaração do presidente foi registrada em vídeo e divulgada pelo Palácio do Planalto. Ele também afirmou que os brasileiros se sentem “constrangidos” pela situação política vivida pelo país vizinho e atribuiu parte da responsabilidade a seus antecessores Lula e Dilma.

“Nós nos sentimos de uma maneira bastante constrangida, porque se vocês não tiverem essa liberdade, nós aqui também nos sentimos da mesma maneira. Sabemos como esse desgoverno chegou ao poder, inclusive com ajuda de presidentes que o Brasil já teve, como Lula e como Dilma, e isso nos torna responsáveis pela situação que vocês se encontram, em parte”.

O governo brasileiro discute com Martins e Cinose alternativas para a crise política e econômica que se instalou na Venezuela, gerando desabastecimento, imigração dos venezuelanos e denúncias de violações. Para líderes internacionais, o governo de Maduro não tem legitimidade, pois há dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral.

O presidente do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela externou desejo de mudanças em seu país. “Acredito que o Brasil renasce. Uma vez que consigamos recuperar a nossa amada Venezuela, a Venezuela imediatamente será colocada ao lado do Brasil e ao lado dos outros países do continente para seguir a luta e resgatar todos e cada um dos países que têm problemas em sua democracia”.

Além de Bolsonaro, Martins e Cinose se encontraram com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, no Palácio do Itamaraty. O representante da OEA deu um breve resumo sobre as reuniões em Brasília. “O presidente Jair Messias Bolsonaro e o ministro de Relações Exteriores expressaram com contundência o apoio para que se termine esta terrível situação que está vivendo o povo da Venezuela”.