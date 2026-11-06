Bolsonaristas reclamam da falta de rumos da oposição, após a fuga de Flávio Bolsonaro

A fuga de Flávio Bolsonaro desorganizou a estratégia bolsonarista de oposição ao governo Lula. Parlamentares do campo bolsonarista reclamam de falta de unidade no discurso e de falta de foco nas pautas estratégicas da direita.

Bolsonaristas entendem que o partido deveria estar denunciando o silêncio de Lula diante do recuo do Senado em aprovar a redução da maioridade penal. O presidente se comprometeu com o tema na campanha, mas se omitiu diante da manobra governista no Congresso para retardar a votação da matéria no Senado.

A falta de horizonte econômico ao país, que gera incertezas nos investidores e no setor produtivo, também é citada. Diz um senador bolsonarista:

“O presidente eleito vai completar duas semanas em silêncio, sem falar o que fará para o futuro do país, diante de tantas especulações e problemas econômicos, e a oposição não cobra nada”.

Continua após a publicidade

Em tempo, nesta quinta-feira Lula recebeu o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e outros integrantes do governo e da base aliada ao petista para discutir as pressões da sociedade por sinalizações claras do governo sobre um possível ajuste fiscal.

Lula fez campanha e foi reeleito sem prometer mudar a cultura de gastos que foi regra no atual mandato. Ainda assim, o ministro Durigan disse, nesta quinta, que vai apresentar ao presidente as medidas de cortes de gastos quando Lula voltar da viagem que fará à Turquia, nos próximos dias.

Continua após a publicidade

Durigan também reforçou que a prioridade de Lula é cumprir as promessas de campanha e que outros temas serão debatidos também com economistas e empresários. Em outras palavras, o governo pede paciência até que a viagem internacional de Lula, a primeira de várias, seja concluída.