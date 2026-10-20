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Brasil

Bolsonarismo vê Flávio calcificado com mais de 50% em pesquisas e se tranquiliza em relação à intenção de votos de Lula

Avaliação no bolsonarismo é que a firmeza desse eleitorado dificulta uma virada do presidente

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 11h02
Flávio Bolsonaro e Lula no debate da Band
Flávio Bolsonaro e Lula no debate da Band (Renato Pizzutto/BAND)
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Aliados de Flávio Bolsonaro (PL) veem na sequência de pesquisas que o colocam acima de 50% dos votos válidos um sinal de consolidação de sua candidatura, o que reduz a preocupação com o avanço de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na reta final do segundo turno. A avaliação no bolsonarismo é que a firmeza desse eleitorado dificulta uma virada do presidente, embora os levantamentos mostrem redução da distância entre os adversários e uma disputa ainda aberta.

Nesta terça-feira, 20, a Real Time Big Data apontou Flávio com 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. A margem de erro de dois pontos percentuais coloca os candidatos em empate técnico no limite. O instituto ouviu 2.000 eleitores entre 15 e 19 de outubro. Nos votos totais, o senador registra 48%, e o presidente, 45%.

Outros dois levantamentos divulgados na segunda-feira, 19, também situaram o candidato do PL acima da metade dos votos válidos. Na AtlasIntel, Flávio marcou 51,1%, ante 48,9% do petista. Na BTG/Nexus, apareceu com 50,3%, contra 49,7%, em empate técnico. Neste último instituto, a diferença entre os dois caiu de 3,2 para 0,6 ponto percentual em relação à rodada anterior.

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Para os aliados de Flávio, a aproximação do presidente ainda não desfez a resistência do eleitorado do senador. A aposta é que a firmeza desses apoios dificulte uma ultrapassagem de Lula nos dias que antecedem a votação. Os percentuais acima de 50%, entretanto, correspondem aos votos válidos, cálculo que exclui brancos, nulos e indecisos.

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A Real Time Big Data também identificou elevado grau de definição das escolhas: 93% dos entrevistados disseram já ter decidido o voto. Entre os eleitores de Flávio, 94% afirmaram que não mudariam de maneira alguma, enquanto 4% responderam que dificilmente alterariam a decisão e 2% admitiram migrar para Lula. Entre os apoiadores do presidente, os percentuais foram de 90%, 7% e 3%, respectivamente.

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