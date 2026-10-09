Bolsa Família: quando começam os pagamentos de outubro com reajuste
Benefício mínimo sobe de R$ 600 para R$ 691; depósitos seguem de acordo com o número final do NIS
Os pagamentos do Bolsa Família de outubro começam no próximo dia 19 com uma novidade para os beneficiários: o valor mínimo do programa passa de R$ 600 para R$ 691, um reajuste de 15,04%. Esta será a primeira parcela paga após a atualização dos valores, que não eram corrigidos pela inflação desde 2023. O assunto está em alta no Google Trends.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o aumento também alcança os benefícios adicionais destinados a crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.
Os depósitos serão realizados de forma escalonada, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). O calendário começa no dia 19 de outubro e termina no dia 30.
Quanto cada família vai receber?
Com o reajuste, o valor mínimo garantido pelo Bolsa Família passa a ser de R$ 691 mensais. O montante, porém, não é necessariamente igual para todos os beneficiários, já que o pagamento depende da composição familiar e dos adicionais previstos pelo programa.
O Benefício de Renda de Cidadania, pago por integrante da família, aumenta de R$ 142 para R$ 164. Já o Benefício Primeira Infância, destinado a crianças de até seis anos, passa de R$ 150 para R$ 173 por criança.
O Benefício Variável Familiar, voltado a gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos, sobe de R$ 50 para R$ 58 por integrante.
Caso a soma dos benefícios não alcance o novo piso, o Benefício Complementar garante o pagamento da diferença até R$ 691.
Qual é o calendário do Bolsa Família de outubro?
Os pagamentos começam no dia 19 de outubro para beneficiários com NIS terminado em 1. O cronograma segue até o dia 30, quando recebem aqueles com NIS final 0.
Confira as datas de pagamento:
- NIS final 1: 19 de outubro
- NIS final 2: 20 de outubro
- NIS final 3: 21 de outubro
- NIS final 4: 22 de outubro
- NIS final 5: 23 de outubro
- NIS final 6: 26 de outubro
- NIS final 7: 27 de outubro
- NIS final 8: 28 de outubro
- NIS final 9: 29 de outubro
- NIS final 0: 30 de outubro
Como sacar o benefício?
Os recursos são depositados em contas da Caixa Econômica Federal e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, que permite realizar transferências por Pix e pagar contas.
Os beneficiários também podem sacar os valores em agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.
O cartão do Bolsa Família permite ainda realizar compras na função débito e efetuar pagamentos diretamente, sem necessidade de sacar o dinheiro.