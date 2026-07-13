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Bolsa Família: quando começam os pagamentos de julho?

Veja o cronograma do mês

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 06h30
DESESTÍMULO - Bolsa Família: aumento do benefício reduziu busca por trabalho
Cartão do Bolsa Família (Lyon Santos/MDS/.)
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O calendário de pagamentos do Bolsa Família de julho vai começar na próxima segunda-feira, dia 20. Como de costume, os repasses serão liberados de forma escalonada, começando pelos beneficiários com o dígito final 1 do Número de Identificação Social (NIS). O cronograma segue a ordem do documento até contemplar, por último, quem tem o NIS final 0.

O valor mínimo transferido pelo Bolsa Família é de R$ 600 por domicílio. O dinheiro é pago nos últimos 10 dias de cada mês, com exceção de dezembro, quando o benefício é antecipado. 

Calendário do Bolsa Família em julho:

  • 20/07: Final do NIS 1
  • 21/07: Final do NIS 2
  • 22/07: Final do NIS 3
  • 23/07: Final do NIS 4
  • 24/07: Final do NIS 5
  • 27/07: Final do NIS 6
  • 28/07: Final do NIS 7
  • 29/07: Final do NIS 8
  • 30/07: Final do NIS 9
  • 31/07: Final do NIS 0

Quem tem direito ao Bolsa Família?

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A principal regra do programa é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo R$ 218 por mês. Ou seja, a renda somada da família não pode exceder esse valor por cada integrante. Caso esteja nesta situação, a pessoa pode receber o Bolsa Família mesmo se trabalhar com carteira assinada, for Microempreendedor Individual (MEI) ou se tiver alguma outra renda.

As pessoas que têm direito ao benefício devem cumprir requisitos como: manter crianças e adolescentes na escola, fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes) e manter as carteiras de vacinação atualizadas.

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Como se cadastrar no Bolsa Família?

Os interessados devem realizar o Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal e aguardar uma análise do perfil para saber se enquadra nos requisitos do programa Bolsa Família ou não. O CadÚnico é um instrumento do governo para reunir informações sobre as famílias de baixa renda. Devem estar cadastradas as famílias que ganham até meio salário mínimo por pessoa ou que ganham até 3 salários mínimos de renda mensal ​tota​l. As inscrições no CadÚnico podem ser feitas na unidade do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social mais próxima.

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Benefícios do Bolsa Família:

  • Benefício de Renda de Cidadania (BRC) – R$ 142,00 por integrante da família, destinado a todas as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; 
  • Benefício Complementar (BCO) – pago às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que receberem, na soma dos benefícios de Renda de Cidadania vinculados à família, valor inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais), calculado pela diferença entre esses dois valores; 
  • Benefício Primeira Infância (BPI) – R$ 150,00 por criança, destinado às famílias beneficiárias que possuírem, em sua composição, crianças com idade entre 0 e 7 anos incompletos; 
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  • Benefício Variável Familiar (BVF) – R$ 50,00 destinado às famílias beneficiárias que possuam, em sua composição gestantes, nutrizes ou crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos, pago por cada integrante que se insira em uma dessas situações; 
  • Benefício Extraordinário de Transição (BET) – pago exclusivamente às famílias que já eram beneficiárias do Programa em maio de 2023 (primeiro mês de vigência da nova cesta de benefícios), e que tiveram valor total de benefício calculado a menor na folha de pagamentos do mês de junho de 2023. O BET tem a finalidade de garantir que, no momento da migração dos Programas, nenhuma família recebesse valor menor do que recebia anteriormente. Ele será pago enquanto essa condição se mantiver, respeitadas as alterações naturais de valores que possam ocorrer a partir das características de composição familiar e renda das famílias e do cumprimento de todas as demais regras do Programa Bolsa Família.  
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Calendário do Bolsa Família em 2026:

  • Julho: de 20/07 a 31/07;
  • Agosto: de 18/08 a 31/08;
  • Setembro: de 17/09 a 30/09;
  • Outubro: de 19/10 a 30/10;
  • Novembro: de 16/11 a 30/11;
  • Dezembro: de 10/12 a 23/12.
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TAGS:
Bolsa Família
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