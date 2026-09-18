Bolsa Família e canetas emagrecedoras: anúncios próximos às eleições são ilegais? Analista explica

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Beny Fard, analista político e econômico, discute o impacto do reajuste do Bolsa Família e da inclusão de canetas emagrecedoras no SUS, ambos anunciados às vésperas das eleições. Ele questiona a legalidade e o impacto fiscal das medidas, que podem ser vistas como uso político de ações governamentais. Fard ainda alerta para os riscos do populismo.

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https://www.youtube.com/watch?v=EUHcer-gDm4

O reajuste do Bolsa Família e o anúncio da inclusão de canetas emagrecedoras contra a obesidade no SUS — o Sistema Único de Saúde — colocaram novas questões no debate eleitoral, segundo o analista político e econômico Beny Fard, sócio da Segundo Minuto. Em participação nesta sexta-feira, 18, no programa Ponto de Vista, de VEJA, Fard afirmou que o principal problema não está na correção dos benefícios pela inflação, mas no momento escolhido para anunciar a medida, a 17 dias do primeiro turno das eleições. (Este texto é um trecho do vídeo acima)

Segundo o analista, a correção dos programas sociais pela inflação é um direito dos beneficiários, mas o acúmulo dos reajustes ao longo dos últimos anos e a decisão de anunciar a atualização às vésperas da votação criam um efeito político relevante. Fard estimou que o Bolsa Família alcança cerca de 20 milhões de famílias, envolvendo aproximadamente 50 milhões de brasileiros e entre 25 milhões e 30 milhões de eleitores.

Fard também chamou atenção para o impacto fiscal da medida. De acordo com a análise apresentada no programa, o reajuste representaria um impacto de cerca de 5,8 bilhões de reais ainda neste ano e acrescentaria quase 23 bilhões de reais anuais a partir de 2027 e 2028. Para ele, o aumento da pressão sobre as contas públicas pode dificultar uma futura redução dos juros, em um cenário no qual a dívida pública já teria alcançado 10 trilhões de reais e os juros consumiriam cerca de 1 trilhão de reais por ano.

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Legalidade

Questionado sobre a possibilidade de o reajuste do Bolsa Família ser considerado inconstitucional, Fard afirmou que a resposta dependeria da interpretação das instâncias superiores da Justiça. Ele observou que a correção pelo índice de inflação, isoladamente, não apresentaria problema técnico, mas avaliou que o calendário do anúncio poderia provocar questionamentos por ocorrer próximo à eleição. Fard também comparou a situação ao anúncio da chamada “PEC das Bondades”, durante o governo Jair Bolsonaro, logo antes do primeiro turno de 2022, defendendo que situações semelhantes deveriam ser analisadas à luz de regras e entendimentos equivalentes.

O analista estendeu a avaliação aos anúncios relacionados às chamadas “canetas emagrecedoras”. Para Fard, a criação de um programa de saúde voltado ao tratamento da obesidade pode ter justificativa, mas o anúncio a poucos dias da eleição suscitaria dúvidas sobre o uso de medidas governamentais durante o período eleitoral. A circunstância de o anúncio ter ocorrido durante uma visita a uma indústria farmacêutica também foi apontada por ele como um elemento que ampliaria os questionamentos.

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Fard afirmou ainda que existem dúvidas sobre quais medicamentos seriam fornecidos, em que condições, a que preço e em qual período, especialmente diante da oferta desses produtos pelo SUS. Para ele, anunciar a intenção de uma política desse tipo durante uma disputa eleitoral pode levantar questionamentos jurídicos sobre o uso dos instrumentos de governo para promoção política.

Democracia e populismo

Durante a conversa, o analista também fez uma avaliação mais ampla sobre a relação entre política, eleições e programas sociais. Sem restringir a crítica ao governo Lula, afirmou que identifica, ao longo das últimas décadas, uma transição que classificou como problemática entre a democracia e uma forma de populismo demagógico. Segundo Fard, políticos podem apresentar propostas que correspondam ao que o eleitor deseja ouvir, enquanto o eleitor, depois da eleição, pode se frustrar com a distância entre as promessas e os resultados.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.