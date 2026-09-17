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Bolsa Família de setembro começa a ser pago nesta quinta-feira, 17; veja o calendário

Beneficiários com NIS terminado em 1 serão os primeiros a receber

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 08h14 | Atualizado em 17 set 2026, 10h52
BOLSA FAMÍLIA - Impacto na saúde: programa reduziu mortalidade e hospitalizações
Cartão do Bolsa Família (Lyon Santos/Ministério da Saúde)
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Os pagamentos do Bolsa Família referentes a setembro começam nesta quinta-feira, 17. Os primeiros beneficiários contemplados serão aqueles cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1. Os depósitos avançam de forma escalonada até o dia 30, quando recebem as famílias com NIS de final 0. O assunto está em alta no Google Trends.

O calendário do programa leva em consideração o último dígito do NIS do responsável familiar. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o período de pagamento tem duração de dez dias, e cada família deve observar a data específica de liberação do benefício. A parcela mínima é de 600 reais por domicílio.

Calendário do Bolsa Família em setembro

  • 17/09: NIS de final 1;
  • 18/09: NIS de final 2;
  • 21/09: NIS de final 3;
  • 22/09: NIS de final 4;
  • 23/09: NIS de final 5;
  • 24/09: NIS de final 6;
  • 25/09: NIS de final 7;
  • 28/09: NIS de final 8;
  • 29/09: NIS de final 9;
  • 30/09: NIS de final 0.

O valor pago a cada família pode superar o piso de 600 reais, dependendo da composição do domicílio. O Benefício de Renda de Cidadania corresponde a 142 reais por integrante. Caso a soma desses valores não alcance o mínimo, o Benefício Complementar cobre a diferença.

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O programa também prevê o pagamento adicional de 150 reais por criança com idade entre zero e 7 anos incompletos. Gestantes, nutrizes (responsáveis por crianças de até 6 meses) e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos podem acrescentar 50 reais ao benefício familiar.

O raio-x dos ministros do STF

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Como movimentar o Bolsa Família?

O benefício é depositado mensalmente em uma conta da Caixa Econômica Federal. Caso a família não possua conta bancária, o programa autoriza a abertura automática e gratuita de uma Conta Poupança Social Digital.

Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagar contas e realizar transferências por Pix. Também é possível sacar o dinheiro em agências e postos da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento, unidades Caixa Aqui e pontos itinerantes.

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O cartão do Bolsa Família, emitido para o responsável familiar identificado no Cadastro Único, pode ser usado para saques, compras na função débito e pagamento de contas. O MDS ressalta que os beneficiários têm direito ao recebimento integral da parcela, sem cobrança de taxas adicionais.

Para evitar bloqueios, as famílias devem manter as informações do Cadastro Único atualizadas, com revisão dos dados no prazo máximo de dois anos. Também é necessário cumprir os compromissos exigidos pelo programa nas áreas de saúde e educação, como acompanhamento pré-natal, vacinação e frequência escolar.

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