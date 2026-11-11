Bolsa Família de novembro: veja quando começam os pagamentos e o calendário completo

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Os pagamentos do Bolsa Família de novembro iniciam em 16/11 e se concentram em apenas três dias, até 18/11. O benefício, com valor mínimo de R$ 691, adota um calendário especial devido ao El Niño. Saiba as datas exatas para seu NIS, detalhes dos valores e como sacar seu dinheiro. Não perca!

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Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de novembro começam na próxima segunda-feira, 16, e seguem até quarta-feira, 18. Pelo segundo mês consecutivo, o governo federal adotará um calendário especial, que concentra os depósitos em apenas três dias. O benefício também será pago com os valores reajustados em outubro, quando o piso passou de 600 para 691 reais, um aumento de 15,04%.

A mudança no cronograma foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) como medida preventiva diante dos possíveis efeitos do fenômeno climático El Niño sobre as famílias em situação de vulnerabilidade social. O calendário reduzido também será aplicado em dezembro.

Os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1 receberão na segunda-feira, enquanto aqueles com final 2 terão o dinheiro liberado na terça-feira, 17. Já na quarta-feira, 18, os pagamentos serão realizados simultaneamente para todos os demais beneficiários, com NIS terminado em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Calendário do Bolsa Família de novembro

Confira as datas de pagamento, conforme o número final do NIS:

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16 de novembro (segunda-feira): beneficiários com NIS final 1;

17 de novembro (terça-feira): beneficiários com NIS final 2;

18 de novembro (quarta-feira): beneficiários com NIS finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

As famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal e contemplados pela antecipação poderão receber os valores já no primeiro dia do calendário, independentemente do número final do NIS.

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Quais são os valores do Bolsa Família em novembro?

Com o reajuste aplicado em outubro, o valor mínimo garantido pelo programa passou a ser de 691 reais mensais por família. O montante recebido pode ser maior, dependendo da quantidade de integrantes e dos benefícios adicionais aos quais cada núcleo familiar tem direito.

O Benefício de Renda de Cidadania corresponde a 164 reais por integrante da família. Já o Benefício Primeira Infância garante um adicional de 173 reais para cada criança de até seis anos.

O Benefício Variável Familiar, destinado a gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos, corresponde a 58 reais por integrante que se enquadre nos critérios.

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Caso a soma dos benefícios não alcance o piso de 691 reais, o Benefício Complementar assegura o pagamento da diferença.

Como sacar o Bolsa Família?

Os valores são depositados em contas da Caixa Econômica Federal e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, que permite realizar transferências por Pix e pagar contas sem a necessidade de comparecer a uma agência bancária.

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Os beneficiários também podem sacar o dinheiro nas agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

Além disso, o cartão do Bolsa Família pode ser utilizado para compras na função débito e pagamentos diretamente nos estabelecimentos comerciais, sem a necessidade de sacar o benefício.