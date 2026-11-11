Bolsa Família de novembro: veja quando começam os pagamentos e o calendário completo
Repasses serão concentrados em três dias, conforme o número final do NIS
Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de novembro começam na próxima segunda-feira, 16, e seguem até quarta-feira, 18. Pelo segundo mês consecutivo, o governo federal adotará um calendário especial, que concentra os depósitos em apenas três dias. O benefício também será pago com os valores reajustados em outubro, quando o piso passou de 600 para 691 reais, um aumento de 15,04%.
A mudança no cronograma foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) como medida preventiva diante dos possíveis efeitos do fenômeno climático El Niño sobre as famílias em situação de vulnerabilidade social. O calendário reduzido também será aplicado em dezembro.
Os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1 receberão na segunda-feira, enquanto aqueles com final 2 terão o dinheiro liberado na terça-feira, 17. Já na quarta-feira, 18, os pagamentos serão realizados simultaneamente para todos os demais beneficiários, com NIS terminado em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.
Calendário do Bolsa Família de novembro
Confira as datas de pagamento, conforme o número final do NIS:
- 16 de novembro (segunda-feira): beneficiários com NIS final 1;
- 17 de novembro (terça-feira): beneficiários com NIS final 2;
- 18 de novembro (quarta-feira): beneficiários com NIS finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.
As famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal e contemplados pela antecipação poderão receber os valores já no primeiro dia do calendário, independentemente do número final do NIS.
Quais são os valores do Bolsa Família em novembro?
Com o reajuste aplicado em outubro, o valor mínimo garantido pelo programa passou a ser de 691 reais mensais por família. O montante recebido pode ser maior, dependendo da quantidade de integrantes e dos benefícios adicionais aos quais cada núcleo familiar tem direito.
O Benefício de Renda de Cidadania corresponde a 164 reais por integrante da família. Já o Benefício Primeira Infância garante um adicional de 173 reais para cada criança de até seis anos.
O Benefício Variável Familiar, destinado a gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos, corresponde a 58 reais por integrante que se enquadre nos critérios.
Caso a soma dos benefícios não alcance o piso de 691 reais, o Benefício Complementar assegura o pagamento da diferença.
Como sacar o Bolsa Família?
Os valores são depositados em contas da Caixa Econômica Federal e podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, que permite realizar transferências por Pix e pagar contas sem a necessidade de comparecer a uma agência bancária.
Os beneficiários também podem sacar o dinheiro nas agências da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.
Além disso, o cartão do Bolsa Família pode ser utilizado para compras na função débito e pagamentos diretamente nos estabelecimentos comerciais, sem a necessidade de sacar o benefício.