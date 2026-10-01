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Brasil

Bolsa Família 2026: veja os pagamentos de outubro, 1º mês após reajuste

Benefício mínimo sobe de R$ 600 para R$ 691; pagamentos seguem de acordo com o final do NIS

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 09h44 | Atualizado em 1 out 2026, 10h50
Cartão do Bolsa Família
Cartão do Bolsa Família (./Divulgação)
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Bolsa Família 2026: veja os pagamentos de outubro, 1º mês após reajuste Priorize VEJA no Google

Os pagamentos de outubro do Bolsa Família serão os primeiros com os valores reajustados. A partir deste mês, o benefício mínimo garantido por família passa de R$ 600 para R$ 691, um crescimento de 15,04%. Os recursos estarão disponíveis aos beneficiários a partir de 19 de outubro, de acordo com o calendário do programa. O assunto está em alta no Google Trends.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), esta é a primeira atualização dos valores pela inflação desde a retomada do atual modelo do Bolsa Família, em 2023.

Quando começam os pagamentos de outubro?

A folha de outubro já incorpora os novos valores, que começarão a ficar disponíveis em 19 de outubro, seguindo o calendário do Bolsa Família. Os pagamentos são realizados de forma escalonada de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

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Quanto passa a receber cada família?

Os R$ 691 funcionam como um piso, e não como um valor único destinado a todos os beneficiários. O total recebido depende da composição de cada família e dos benefícios aos quais seus integrantes têm direito. Se a soma das parcelas ficar abaixo do novo mínimo, o Benefício Complementar cobre a diferença necessária para atingir R$ 691.

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O Benefício de Renda de Cidadania, pago por integrante da família, passa de R$ 142 para R$ 164. Já o Benefício Primeira Infância, voltado a famílias com crianças de zero a sete anos incompletos, sobe de R$ 150 para R$ 173 por criança.

O Benefício Variável Familiar, destinado a gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de sete a 18 anos incompletos, aumenta de R$ 50 para R$ 58 por integrante.

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Como movimentar os recursos do Bolsa Família?

O benefício é depositado mensalmente em uma conta da Caixa Econômica Federal. Para famílias que não possuem conta bancária, pode ser aberta automaticamente e sem custo uma Conta Poupança Social Digital.

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagar contas e fazer transferências por Pix. Também é possível sacar o benefício em agências e postos da Caixa, casas lotéricas, terminais de autoatendimento, unidades Caixa Aqui e pontos itinerantes. O cartão do Bolsa Família pode ser usado para saques, compras na função débito e pagamento de contas.

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Calendário do Bolsa Família em outubro:

Os pagamentos de outubro serão feitos de forma escalonada conforme o último número do NIS. O cronograma começa em 19 de outubro, para os beneficiários com NIS final 1, e termina no dia 30, para aqueles com final 0.

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  • NIS final 1: 19 de outubro;
  • NIS final 2: 20 de outubro;
  • NIS final 3: 21 de outubro;
  • NIS final 4: 22 de outubro;
  • NIS final 5: 23 de outubro;
  • NIS final 6: 26 de outubro;
  • NIS final 7: 27 de outubro;
  • NIS final 8: 28 de outubro;
  • NIS final 9: 29 de outubro;
  • NIS final 0: 30 de outubro.
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TAGS:
Bolsa Família
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