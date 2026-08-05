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Brasil

Blitz do STF sobre Jair Bolsonaro na prisão ajuda Flávio nas pesquisas, diz Quaest

Maioria dos entrevistados discordou de decisão de Moraes que suspendeu visitas do senador ao pai

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 09h51 | Atualizado em 5 ago 2026, 11h17
O senador Flávio Bolsonaro: filiado ao Missão de maneira fraudulenta
O senador Flávio Bolsonaro (Saulo Cruz/Agência Senado)
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A suspensão das visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ajudou em sua reação na disputa presidencial.

A avaliação é do CEO da Quaest, Felipe Nunes, a partir da pesquisa divulgada pelo instituto nesta quarta-feira, encomendada pela Genial Investimentos.

O levantamento mostrou uma queda de três pontos percentuais na vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, de doze para nove pontos. No segundo turno também houve a mesma variação.

Para Felipe Nunes, parte da explicação vem da reação à determinação do ministro Alexandre de Moraes, que vetou os encontros de Flávio com Jair pela leitura de uma carta escrita pelo pai, que está em prisão domiciliar.

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Entre os entrevistados, 52% disseram discordar da determinação.

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“A segunda peça (de reorganização) foi a reação à decisão do STF que proibiu Flávio de visitar o pai. Para 52%, a medida foi errada; 41% a consideram correta. A avaliação de que houve exagero chega a 83% na direita não bolsonarista, 92% entre bolsonaristas e 50% entre independentes”, afirmou Nunes.

O outro fator, segundo o diretor do instituto, foi a reconciliação com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. “A reconciliação reduziu a divisão e a restrição judicial reativou a percepção de exagero institucional”, avaliou.

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