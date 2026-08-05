Blitz do STF sobre Jair Bolsonaro na prisão ajuda Flávio nas pesquisas, diz Quaest

A suspensão das visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ajudou em sua reação na disputa presidencial.

A avaliação é do CEO da Quaest, Felipe Nunes, a partir da pesquisa divulgada pelo instituto nesta quarta-feira, encomendada pela Genial Investimentos.

O levantamento mostrou uma queda de três pontos percentuais na vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, de doze para nove pontos. No segundo turno também houve a mesma variação.

Para Felipe Nunes, parte da explicação vem da reação à determinação do ministro Alexandre de Moraes, que vetou os encontros de Flávio com Jair pela leitura de uma carta escrita pelo pai, que está em prisão domiciliar.

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Entre os entrevistados, 52% disseram discordar da determinação.

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“A segunda peça (de reorganização) foi a reação à decisão do STF que proibiu Flávio de visitar o pai. Para 52%, a medida foi errada; 41% a consideram correta. A avaliação de que houve exagero chega a 83% na direita não bolsonarista, 92% entre bolsonaristas e 50% entre independentes”, afirmou Nunes.

O outro fator, segundo o diretor do instituto, foi a reconciliação com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. “A reconciliação reduziu a divisão e a restrição judicial reativou a percepção de exagero institucional”, avaliou.