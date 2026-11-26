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A Black Friday reúne promoções atraentes, mas também eleva o risco de fraudes com Pix e sites falsos. Órgãos de defesa do consumidor orientam como blindar suas finanças, identificar armadilhas digitais e agir caso caia em um golpe. Confira as dicas essenciais para comprar com total segurança.

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Com a proximidade da Black Friday, que neste ano acontece na sexta-feira, 27 de novembro, consumidores de todo o país intensificam a busca por descontos no comércio físico e virtual. A temporada de promoções, entretanto, também representa uma oportunidade para criminosos, que aproveitam o aumento no volume de compras e a pressa dos clientes para aplicar golpes financeiros, roubar dados pessoais e divulgar ofertas fraudulentas.

A popularização do Pix, das compras pelas redes sociais e dos aplicativos de mensagens ampliou os canais utilizados pelos golpistas. Entre as estratégias mais comuns estão a criação de páginas que imitam grandes varejistas, o envio de links maliciosos e a divulgação de produtos com preços muito abaixo dos praticados pelo mercado.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, lançou uma cartilha com orientações para compras seguras durante a Black Friday. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) também divulgou um alerta sobre os cuidados necessários para evitar prejuízos financeiros durante o evento.

Quais são os principais golpes da Black Friday?

Sites falsos: criminosos reproduzem a identidade visual de grandes varejistas, utilizando logotipos, imagens e endereços eletrônicos semelhantes aos originais. Após realizar o pagamento, o consumidor não recebe a mercadoria e ainda pode ter seus dados pessoais e bancários roubados.

Falsas promoções nas redes sociais: anúncios fraudulentos divulgados no Instagram, Facebook e WhatsApp direcionam os consumidores para páginas falsas de compras. Em alguns casos, golpistas utilizam inteligência artificial para simular recomendações de personalidades conhecidas.

anúncios fraudulentos divulgados no Instagram, Facebook e WhatsApp direcionam os consumidores para páginas falsas de compras. Em alguns casos, golpistas utilizam inteligência artificial para simular recomendações de personalidades conhecidas. Golpes envolvendo Pix: criminosos oferecem descontos adicionais para pagamentos instantâneos, direcionando o dinheiro para contas que não pertencem ao estabelecimento comercial.

criminosos oferecem descontos adicionais para pagamentos instantâneos, direcionando o dinheiro para contas que não pertencem ao estabelecimento comercial. Boletos adulterados: documentos de cobrança fraudulentos podem apresentar informações semelhantes às de uma compra legítima, mas direcionam o pagamento para terceiros.

documentos de cobrança fraudulentos podem apresentar informações semelhantes às de uma compra legítima, mas direcionam o pagamento para terceiros. Maquiagem de preços: conhecida popularmente como “metade do dobro”, a prática consiste em elevar o preço de um produto antes da Black Friday para simular um desconto durante o evento. Trata-se de uma prática comercial enganosa.

conhecida popularmente como “metade do dobro”, a prática consiste em elevar o preço de um produto antes da Black Friday para simular um desconto durante o evento. Trata-se de uma prática comercial enganosa. Cupons e brindes falsos: mensagens prometem descontos exclusivos, sorteios ou produtos gratuitos em troca do preenchimento de cadastros com informações pessoais e bancárias.

mensagens prometem descontos exclusivos, sorteios ou produtos gratuitos em troca do preenchimento de cadastros com informações pessoais e bancárias. Falsas taxas de entrega: criminosos entram em contato com consumidores alegando que uma encomenda está retida e que o pagamento de uma taxa adicional é necessário para liberar o produto.

criminosos entram em contato com consumidores alegando que uma encomenda está retida e que o pagamento de uma taxa adicional é necessário para liberar o produto. Fraudes com maquininhas de cartão: nas compras presenciais, golpistas podem cobrar valores superiores aos anunciados ou utilizar equipamentos com visores danificados para dificultar a conferência da transação. Continua após a publicidade

Como evitar golpes durante a Black Friday?

A principal recomendação dos órgãos de defesa do consumidor é desconfiar de ofertas com valores muito inferiores aos praticados pelo mercado. A pressão para concluir uma compra rapidamente, sob a justificativa de estoques limitados ou descontos prestes a expirar, também deve servir como sinal de alerta.

Entre os cuidados recomendados pela Senacon e pela Febraban estão:

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Pesquisar o histórico de preços dos produtos;

Comprar diretamente pelos sites e aplicativos oficiais das lojas;

Verificar o CNPJ e a reputação do estabelecimento;

Evitar clicar em links recebidos por WhatsApp, SMS ou e-mail;

Utilizar cartões virtuais nas compras pela internet;

Conferir os dados do destinatário antes de realizar pagamentos via Pix ou boleto;

Desconfiar de estabelecimentos desconhecidos que aceitam exclusivamente pagamentos à vista;

Guardar comprovantes de pagamento, notas fiscais e registros das ofertas anunciadas. As gigantes da tecnologia que valem trilhões Continua após a publicidade O que fazer se cair em um golpe na Black Friday? Caso seja vítima de uma fraude, o consumidor deve entrar imediatamente em contato com a instituição financeira responsável pelo pagamento, informar o ocorrido e solicitar as medidas cabíveis para tentar recuperar os valores. No caso de transferências via Pix, é possível solicitar o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), ferramenta destinada a situações de fraude. A recuperação do dinheiro, entretanto, não é garantida. Também é recomendado registrar um boletim de ocorrência e reunir documentos que comprovem a transação, como capturas de tela, mensagens trocadas com os vendedores e comprovantes bancários. Continua após a publicidade Em situações que envolvam publicidade enganosa, descumprimento de ofertas ou problemas na entrega de mercadorias por empresas identificadas, o consumidor pode procurar o Procon ou registrar uma reclamação na plataforma Consumidor.gov.br. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor assegura o direito de arrependimento nas compras realizadas fora dos estabelecimentos comerciais, incluindo aquelas feitas pela internet. O prazo é de sete dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato ou do recebimento do produto, sem a necessidade de apresentar justificativa. Continua após a publicidade