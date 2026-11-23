A Sodexo, empresa que presta serviços corporativos de alimentação, prepara uma operação 30% maior no período da Black Friday, para atender ao aumento da demanda de seus clientes.

A iniciativa inclui reforço de equipes, cardápios mais ágeis e inteligentes, oferta de lanches reforçados e atendimento na madrugada. A distribuição automatizada de bebidas quentes e a opção por insumos prontos para consumo também fazem parte das ações planejadas.

A preparação ocorre em paralelo à estruturação de uma nova diretoria dedicada ao e-commerce dentro da Sodexo. Com grandes clientes na área, a companhia concentrou equipes especializadas e áreas de suporte para responder mais rapidamente às oscilações de demandas.

“Em um centro logístico, o tempo que um consumidor passa na fila do restaurante reflete diretamente no tempo que ele terá para descansar. Nossa entrega precisa acompanhar o aumento do volume e garantir a experiência, com abastecimento contínuo e agilidade no atendimento. Os clientes desse segmento têm uma dinâmica própria, com mudanças rápidas e necessidades que exigem resposta imediata e alta flexibilidade. Nossa nova estrutura dedicada reúne especialistas para entender essas demandas de perto e adaptar a operação com que o cliente realmente precisa e no momento exato que ele precisa”, afirma Nathalie Camacho, diretora de Operações de E-commerce.