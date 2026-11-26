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Fiscalizações de órgãos de defesa do consumidor acenderam o alerta contra a prática da ‘metade do dobro’ na Black Friday. Monitoramento do Procon identificou produtos com altas de até 117% antes da temporada de promoções. Confira quais itens dispararam e saiba como se proteger de fraudes.

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Às vésperas da Black Friday, marcada para esta sexta-feira, 27, fiscalizações realizadas por órgãos de defesa do consumidor em diferentes estados do país acenderam um alerta sobre a veracidade dos descontos anunciados pelo comércio. Um levantamento do Procon de Florianópolis (SC) identificou aumentos de até 117,4% nos preços de produtos nas semanas que antecedem a data. No Rio de Janeiro, uma operação de fiscalização do comércio eletrônico resultou na autuação de 13 sites por irregularidades contra os direitos do consumidor.

O monitoramento realizado na capital catarinense, entre 30 de setembro e 24 de novembro, identificou altas expressivas nos valores de televisores, celulares e geladeiras, produtos tradicionalmente procurados durante a temporada de descontos. Os resultados acendem um alerta para a prática conhecida popularmente como “metade do dobro”, na qual estabelecimentos elevam os valores das mercadorias antes da Black Friday para posteriormente anunciar descontos artificiais.

O caso mais expressivo identificado pelo órgão foi o de uma televisão de 65 polegadas, cujo preço passou de 5.281,61 reais para 11.482,34 reais em apenas uma semana, uma diferença superior a 6.200 reais. Outro destaque foi o iPhone 16e, que praticamente dobrou de preço durante o período analisado.

Quais produtos registraram as maiores altas antes da Black Friday?

Confira os aumentos de preços identificados pelo levantamento do Procon de Florianópolis:

Televisão de 65 polegadas: de R$ 5.281,61 para R$ 11.482,34 — alta de 117,40%;

iPhone 16e (512 GB): de R$ 4.899,00 para R$ 9.619,00 — alta de 96,35%;

de R$ 4.899,00 para R$ 9.619,00 — alta de 96,35%; Geladeira Brastemp BRO85MK (559 litros): de R$ 5.129,10 para R$ 8.568,27 — alta de 67,05%;

de R$ 5.129,10 para R$ 8.568,27 — alta de 67,05%; Geladeira Brastemp BRM44HK (375 litros): de R$ 3.098,89 para R$ 5.017,32 — alta de 61,91%;

de R$ 3.098,89 para R$ 5.017,32 — alta de 61,91%; Televisão LG QNED70 4K (65 polegadas): de R$ 3.649,00 para R$ 5.269,00 — alta de 44,40%. Continua após a publicidade Dólar: os dias de maior estresse para o câmbio brasileiro Como identificar falsas promoções na Black Friday? A principal recomendação aos consumidores é acompanhar o histórico de preços dos produtos desejados, em vez de considerar apenas o percentual de desconto anunciado pelos estabelecimentos. A comparação deve levar em conta o modelo exato da mercadoria, as condições de pagamento e os custos adicionais da compra. Nas compras pela internet, também é importante verificar a procedência dos sites, a reputação dos vendedores e o valor final da aquisição, incluindo o frete e eventuais juros do parcelamento. Continua após a publicidade A alta de preços, por si só, não comprova a existência de uma fraude. A irregularidade pode ser caracterizada quando o aumento é utilizado para simular uma vantagem inexistente e induzir o consumidor ao erro. Onde denunciar irregularidades na Black Friday? Em caso de suspeita de publicidade enganosa, descumprimento de ofertas ou outras práticas abusivas, o consumidor deve reunir evidências, como capturas de tela dos anúncios, comprovantes de pagamento e registros dos preços praticados, e procurar o Procon de sua região. Continua após a publicidade Também é possível registrar reclamações por meio da plataforma Consumidor.gov.br, desde que a empresa esteja cadastrada no serviço. Continua após a publicidade