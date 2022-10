Bispo emérito da Igreja Católica chama Bolsonaro de ‘agente de Satanás’

Dom Mauro Morelli, bispo emérito residente da Diocese de Luz, de Minas Gerais, surpreendeu ao escrever nas redes sociais sobre a tumultuada ida de Jair Bolsonaro (PL) ao Santuário de Aparecida na quarta-feira, 12 de outubro, durante as celebrações do Dia de Nossa Senhora Aparecida. O bispo disse que o candidato à reeleição “comportou-se como agente de Satanás”. O religioso é destacado na luta contra fome e a desnutrição materno-infantil no Brasil, tendo sido responsável por projetos como o Fome Zero e a Ação da Cidadania contra à Fome junto de Hebert de Souza, o Betinho.

Bolsonaro em Aparecida comportou-se como Agente de Satanás. Desrespeitou a Mãe de Jesus e seus outros filhos e filhas, peregrinos famintos de vida com dignidade e esperança. Com seus endiabrados seguidores deveriam ser presos em flagrante como arruaceiros. São Miguel, cuidado! — MAURO MORELLI (@dmauromorelli) October 12, 2022