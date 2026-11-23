A tentativa frustrada de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro deu novamente destaque ao tema, anos depois da avalanche de acordos firmados na Operação Lava Jato.

Um crítico histórico do método é o advogado Nélio Machado, que tem sua trajetória retratada no livro O Escudo da Lei (Editora Contracorrente), escrito pelo jornalista Jamil Chade e que terá lançamento no Rio de Janeiro, em 1º de dezembro.

O ofício vem de família: ele é filho do também advogado Lino Machado, responsável por defender o ex-deputado Rubens Paiva, assassinado durante a ditadura militar.

Na Lava Jato, Machado defendeu o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, mas deixou o caso justamente após ele decidir fechar acordo de colaboração.

Continua após a publicidade

O advogado criticava a utilização indiscriminada do método e considerava que a apuração dos fatos poderia ser realizada pelos meios ordinários de investigação.

Machado ainda teve embates com o então juiz Sergio Moro, hoje senador e governador eleito do Paraná, pela condução das investigações.