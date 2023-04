‘Bibi Perigosa’, responsável por ataques terroristas no RN, é presa no Rio

Apontada como uma das responsáveis pelos mais de 250 ataques no Rio Grande do Norte, que atingiram 48 cidades e, mesmo sem balanço oficial, ocasionaram dezenas de mortes, a traficante Andreza Cristina Lima Leitão, como “Bibi Perigosa”, 31, foi presa na noite do último domingo, 02, quando saía de um shopping. Ela é chefe do “Sindicato do RN”, facção criminosa que atua no Rio Grande do Norte – espécie de ramificação do Comando Vermelho, que expandiu seus negócios para o Nordeste na década de 2000.

“Ela criou um grupo intitulado ‘Companhia dos Artilheiros’, que promoveu atos terroristas na cidade de Natal, incluindo assassinatos, roubos em série, depredação de prédios públicos e incêndios de veículos e residências”, destacou o delegado assistente da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Rodrigo Coelho.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro monitorou a rotina da criminosa e em Campo Grande, bairro da Zona Oeste da capital, após sua fuga do Complexo da Penha, na Zona Norte. De acordo com a DRE, a mulher assumiu o comando da facção no Rio Grande do Norte após a morte do seu companheiro, em setembro de 2016.

Ela é considerada uma das maiores traficantes do Rio Grande do Norte e acumula vários processos na Justiça por tráfico de drogas, organização criminosa e pelos ataques ocorridos no mês passado. A criminosa aguardará sua transferência ao seu estado de origem.



