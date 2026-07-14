Bezerro invade estação de trem no Rio, corre pelos vagões e causa alvoroço; veja vídeo

Um bezerro conseguiu entrar em um trem na estação de Japeri, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira, 13. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o bicho correndo pela plataforma na tentativa de fugir de um cachorro, pouco antes de invadir o vagão e deitar perto da porta. Tudo enquanto um dos passageiros grita: “Pega o boi! Ele entrou no trem!”.

Na gravação, o cão late para o bezerro na porta da condução. O animal, assustado, logo levanta e sai disparado pelo vagão, que estava vazio. Não há informações sobre como conseguiu entrar na estação. Segundo a Trens RJ, concessionária do transporte ferroviário na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ele deixou o local por conta própria. O incidente não causou atrasos na circulação dos trens.