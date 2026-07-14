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Bezerro invade estação de trem no Rio, corre pelos vagões e causa alvoroço; veja vídeo

Animal disparou pela plataforma na tentativa de fugir de um cachorro, pouco antes de entrar no vagão e deitar perto da porta

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 11h05 | Atualizado em 14 jul 2026, 16h16
Um cachorro preto pequeno parado na plataforma de trem, olhando para um bezerro marrom que está dentro do vagão com a porta aberta
Momento em que bezerro invade trem na estação de Japeri. 13/07/2026 (@plantaobaixadaa/Twitter)
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Um bezerro conseguiu entrar em um trem na estação de Japeri, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira, 13. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o bicho correndo pela plataforma na tentativa de fugir de um cachorro, pouco antes de invadir o vagão e deitar perto da porta. Tudo enquanto um dos passageiros grita: “Pega o boi! Ele entrou no trem!”.

Na gravação, o cão late para o bezerro na porta da condução. O animal, assustado, logo levanta e sai disparado pelo vagão, que estava vazio. Não há informações sobre como conseguiu entrar na estação. Segundo a Trens RJ, concessionária do transporte ferroviário na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ele deixou o local por conta própria. O incidente não causou atrasos na circulação dos trens.

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