Bets, impeachment no STF e combate ao crime: Carlos Jordy (PL-RJ) fala sobre disputa ao Senado

O combate às bets, um eventual impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o endurecimento das medidas contra o crime organizado estão entre as principais propostas apresentadas pelo deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Em entrevista ao Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, ele também comentou as pesquisas eleitorais e afirmou estar confiante em seu desempenho na reta final da campanha.

Na reta final das eleições, o programa Ponto de Vista promove uma série de sabatinas com os principais candidatos do estado ao Senado. Estão sendo convidados, ainda, Benedita da Silva (PT), Marcelo Crivella (Republicanos), Carlos Portinho (PL), Pedro Paulo (PSD), Waguinho (Republicanos) e Monica Benício (PSOL).

Fim das bets

Jordy defendeu o fim das bets no país e rejeitou a possibilidade de apenas limitar a publicidade dessas plataformas. Segundo ele, a regulamentação das apostas teve como objetivo obter recursos para o governo por meio de impostos, mas criou problemas para as famílias.

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta, 23, mostra que 88,5% dos brasileiros afirmam que as bets causam algum tipo de prejuízo à população.

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“Não adianta, nós temos que acabar com as bets”, afirmou Jordy. Para o deputado, é necessário criar um marco legal que impeça também a atuação de plataformas clandestinas e dificulte o acesso às apostas pela internet. Ele associou ainda os jogos de azar, como o Tigrinho, ao endividamento e a problemas enfrentados por famílias e jovens.

Questionado sobre como pretende combater a atuação irregular das plataformas, Jordy disse que pretende trabalhar pela proibição e afirmou que discutiria a medida em conjunto com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Impeachment no STF

Ao falar sobre sua principal proposta de candidatura, o deputado colocou a relação entre os Poderes no centro do discurso. Jordy afirmou defender a liberdade de expressão e a independência entre Executivo, Legislativo e Judiciário e criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal.

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“E no Senado Federal eu vou trabalhar muito, primeiro, para fazer um impeachment do ministro Alexandre de Moraes e outros ministros que estão envolvidos nesse escândalo”, disse.

Jordy também defendeu uma reforma do Judiciário, com mandato fixo para ministros do STF, entre oito e dez anos, e a redução das competências criminais da Corte. Segundo ele, o Supremo deveria atuar essencialmente como uma corte constitucional. As críticas e acusações feitas pelo deputado durante a entrevista foram apresentadas por ele como justificativa para as mudanças que pretende defender no Senado.

Combate ao crime

Na área de segurança pública, Jordy defendeu o endurecimento da legislação e do combate ao crime organizado. Segundo ele, facções criminosas deveriam receber tratamento mais rigoroso e o enfrentamento deveria combinar ações policiais, inteligência e medidas de asfixia financeira.

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O candidato também defendeu a cooperação internacional para impedir a lavagem de dinheiro e uma atuação conjunta das Forças Armadas e das polícias estaduais na retomada de territórios dominados por organizações criminosas.

Para Jordy, a atuação do Estado não deve se limitar a operações pontuais. “A ocupação permanente é necessária”, afirmou, citando o Plano Brasil Sem Medo, apresentado pelo candidato à Presidência Flávio Bolsonaro.

Pesquisas eleitorais

Questionado sobre a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas apresentada no programa, Jordy afirmou que o levantamento destoa de pesquisas de outros institutos, citando Real Time Big Data, Datafolha e Quaest. Segundo ele, os resultados dessas pesquisas apresentariam cenários diferentes.

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A última rodada do Paraná Pesquisas, divulgada nesta terça-feira, 22, mostra que a ex-governadora Benedita da Silva (PT) lidera a corrida ao Senado com 32% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o ex-prefeito do Rio e deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos), com 19,5%. Devido à margem de erro, ele está tecnicamente empatado com outros três candidatos: Pedro Paulo (PSD), que tem 17,3% das intenções de voto, Carlos Jordy (PL), que tem 16,8% e Carlos Portinho (PL), com 16,2%.

Durante a entrevista, Jordy afirmou que a disputa pelas duas vagas ao Senado no Rio permanece aberta e que parte do eleitorado ainda não definiu seus candidatos. Na avaliação dele, o voto para senador tende a ser decidido mais próximo da eleição. O deputado afirmou que ele e Carlos Portinho são candidatos com potencial de crescimento e declarou confiança de que ambos conquistarão as duas vagas.

Sobre a pesquisa espontânea, na qual o eleitor não recebe uma lista de nomes, Jordy afirmou que aparece entre os mais lembrados. Ele diferenciou esse levantamento da pesquisa estimulada e disse que o desempenho de sua candidatura dependerá da identificação do eleitor com os candidatos apoiados pelo PL e por Flávio Bolsonaro.

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Jordy também afirmou que seu nome teria sido o que mais cresceu nas buscas do Google entre os candidatos citados e disse esperar novos resultados de pesquisas na reta final. “Eu estou bem confiante de que vamos ter crescido também”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.