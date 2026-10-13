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Bets ilegais alvos de operação em SP fizeram 10 milhões de vítimas

Polícia prendeu três suspeitos; mais de R$ 150 milhões em bens e valores foram bloqueados

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 11h42 | Atualizado em 13 out 2026, 11h55
Viaturas da polícia estacionadas em frente a uma casa moderna de dois andares com garagem iluminada, ao entardecer
Um dos endereços alvo de operação da Polícia Civil contra bets clandestinas em São Paulo (Deic/Divulgação)
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Uma operação da Polícia Civil de São Paulo contra bets ilegais prendeu três suspeitos na manhã desta terça-feira, 13. A Justiça também autorizou o bloqueio de R$ 154 milhões em bens e valores. A Operação Disque 151 busca desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar na exploração de apostas clandestinas e jogos on-line fraudulentos. O esquema pode ter prejudicado 10 milhões de pessoas.

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) foram a endereços da capital paulista e em Mogi das Cruzes para cumprir três mandados de prisão e seis de busca e apreensão. A polícia identificou, a partir da análise de dados bancários, fiscais e telemáticos, transações financeiras relacionadas aos investigados de mais de R$ 38,5 milhões. O trabalho envolveu dois anos de investigação. O delegado Fernando David de Melo Gonçalves, do Deic, diz que foram descobertas duas “contas-bolsão” com titulares ocultos. “Os valores de apostas eram imediatamente transferidos para essas contas e pulverizados até chegar aos beneficiários, os sócios ocultos do esquema de jogos on-line e lavagem de dinheiro”, explica o delegado.

Os presos nesta terça fariam parte do grupo de responsáveis pelo esquema. Os suspeitos utilizavam um sistema de movimentações para dificultar a origem e o destino do dinheiro. O nome da operação tem a ver com o Disque 151, canal do Procon-SP que registrou aumento das reclamações sobre plataformas de apostas on-line, especialmente pela falta de pagamento dos prêmios.

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