Belo Horizonte pode registrar chuva de 100mm nesta sexta-feira

A chuva prevista para Belo Horizonte (MG) nesta sexta-feira, 24, pode registrar volume de 100mm, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O número é o mesmo do temporal que caiu na capital mineira no último domingo 19.

A Defesa Civil nacional declarou situação de emergência em Belo Horizonte e em Contagem, na região metropolitana. As duas cidades vêm sofrendo com fortes chuvas e inundações. As autoridades orientaram a população a tomar cuidado e evitar áreas alagadas.

A declaração da situação de emergência permite às administrações municipais o acesso a recursos federais. As verbas podem ser utilizadas em assistência, reconstrução de estruturas prejudicadas e retomada de serviços públicos. Para obter o auxílio federal, os municípios devem elaborar um plano de trabalho detalhando as necessidades.

Diante da demanda, a Defesa Civil nacional realizará uma análise e definirá quais pleitos serão atendidos e o montante que será destinado para essa finalidade. Segundo o governo estadual, um plano integrado foi montado para monitorar áreas de risco e emitir alertas à população.

Publicidade

A previsão do Inmet aponta que o volume de chuvas no país alcance de 150mm a 400mm até sábado 25, impactando intensamente Minas Gerais e os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás. O instituto informou que as áreas com maior probabilidade de ocorrerem desastres são a região metropolitana de BH, a Zona da Mata Mineira e o ES.

Barragens

Com a previsão de chuvas, a Agência Nacional de Mineração (ANM) emitiu alerta para empresas responsáveis por barragens de mineração nos estados. A agência pede que as equipes de segurança se mantenham em alerta com monitoramento diário das condições das estruturas até a próxima segunda-feira 27. A agência aconselha uma atenção especial às tomadas de água dos vertedouros, para garantir a capacidade vertente de acordo com o projeto.

(Com Agência Brasil)