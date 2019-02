Bebê é abandonado em posto de combustível em SP

Por Marcela Bourroul Gonsalves

São Paulo – Uma menina de cerca de um ano foi encontrada na manhã de ontem abandonada dentro do banheiro de um posto de gasolina desativado, localizado entre o cruzamento das ruas Marta e Margarida, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Policiais receberam a denúncia de maus tratos e ao chegar ao local ouviram o choro do bebê no banheiro, que estava trancado com correntes e cadeados. Ao arrombar a porta, encontraram um berço encostado no vaso sanitário. Ninguém no posto soube dizer quem era a criança ou seus pais.

O bebê foi encaminhado ao Conselho Tutelar e ficará na Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida. O caso foi registrado como abandono de incapaz no 7º DP e encaminhado ao 23º DP.