Batida de ônibus do BRT em viaduto no Rio deixa mais de 60 feridos

Um ônibus do sistema BRT do Rio de Janeiro bateu, na manhã deste sábado, 21, em um pilar do Viaduto do Gasômetro, na região central da cidade, deixando mais de 60 feridos. O motorista do veículo foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

O acidente ocorreu por volta das 6h06, na altura do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), quando o ônibus já se aproximava do Terminal Gentileza.

O Corpo de Bombeiros acionou quatro quartéis para atender às vítimas com ambulâncias: Central, Ramos, Vila Isabel e Benfica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi ao local prestar socorro.

Além do Souza Aguiar, o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, ambos na zona norte do Rio, também receberam passageiros feridos no acidente.