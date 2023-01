Batalhão de Choque do Piauí viaja rumo a Brasília

Nesta segunda-feira, 09, o efetivo do grupamento de Choque do do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial do Piauí embarcou em uma aeronave da Força Aérea Brasileira rumo a Brasília, no Distrito Federal, para reforçar o combate aos atos golpistas deflagrados no último domingo, 09. Cerca de 20 agentes se aliarão aos 40 piauienses presentes na Força Nacional para fazer a segurança contra as manifestações antidemocráticas.

Veja vídeo