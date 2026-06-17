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Brasil

Batalha nas redes: esquerda celebra pesquisas e direita aposta na relação com EUA

Relatório do Instituto Democracia em Xeque analisou posts nas principais plataformas

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 14h23
Lula, com barba grisalha e terno escuro, com as mãos unidas em frente ao peito, e Flávio Bolsonaro, de terno cinza e gravata azul, falando em um microfone
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Tania Rego/Agência Brasil/ANdressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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A divulgação de pesquisas eleitorais favoráveis ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a tentativa da direita de explorar a proximidade com o governo americano dominaram a disputa política nas redes sociais na última semana, segundo levantamento do Instituto Democracia em Xeque. O monitoramento analisou mais de 74.000 publicações entre os dias 9 e 15 de junho em plataformas como Facebook, Instagram, X, YouTube e TikTok.

De acordo com o relatório, a esquerda ganhou fôlego digital após a divulgação da pesquisa Genial/Quaest, no último dia 10. Naquela data, o campo progressista superou a direita no volume de publicações, concentrando 44% das postagens, contra 41% da direita. O resultado foi impulsionado pela repercussão da ampliação da vantagem do presidente sobre o senador Flávio Bolsonaro.

Perfis alinhados ao governo comemoraram os números e passaram a associar o desgaste do senador ao caso Master, além do possível novo tarifaço dos Estados Unidos. O relatório aponta que parlamentares e influenciadores de esquerda exploraram a narrativa de que Lula estaria consolidando sua liderança enquanto a pré-candidatura de Flávio enfrenta dificuldades.

No campo conservador, o principal eixo de mobilização foi a política externa. A direita intensificou conteúdos que contrapõem a relação de Flávio Bolsonaro com integrantes do governo americano a uma suposta falta de influência de Lula com a administração de Donald Trump. O tema ganhou força com a reunião do G7 e a repercussão de iniciativas atribuídas ao senador junto às autoridades americanas, como a classificação do PCC e CV como organizações terroristas.

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'Foto de família': líderes do G7 e convidados em Evian, na França. 16/06/2026
‘Foto de família’: líderes do G7 e convidados em Evian, na França. 16/06/2026 (LUDOVIC MARIN / POOL/AFP)

Nessa seara, a segurança pública também permaneceu entre os assuntos mais explorados pela oposição, com vários perfis tentando vincular o governo petista ao crime organizado por ter sido contra a medida, uma estratégia que já vinha aparecendo nas semanas anteriores.

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Apesar do avanço momentâneo da esquerda após a divulgação das pesquisas, o relatório mostra que a direita manteve predominância na maior parte do período analisado, especialmente nos temas ligados à disputa política direta e à política externa. Já a esquerda concentrou sua força em debates sobre economia, programas sociais e gestão governamental.

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Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
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