Bandidos invadem terminal de cargas no aeroporto do Galeão, no Rio

Uma quadrilha de assaltantes invadiu o terminal de cargas da LATAM no Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado. Segundo relato de funcionários do aeroporto, o terminal doméstico da companhia aérea foi invadido um pouco antes das 10 horas por bandidos que ocupavam três carros e uma moto. Dentro do aeroporto, os criminosos teriam feito reféns e roubado mercadorias de dois caminhões.

As informações sobre a ação ainda são desencontradas. A concessionária RioGaleão, que administra o aeroporto, tratou o episódio como tentativa de assalto. “A equipe de segurança do terminal frustrou a ação dos bandidos, que não conseguiram levar a carga pretendida”, afirmou a empresa em nota. A empresa não informou, porém, se houve roubo de outras cargas. A LATAM divulgou nota dizendo apenas que está colaborando com as investigações. Ainda não há confirmação se algo foi roubado e se houve alguma prisão.

O crime no Galeão acontece dois depois de um assalto no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Nesse caso, o alvo dos bandidos foi um carro-forte de uma transportadora de valores, que levava uma grande quantidade de dinheiro que seria embarcada para a Europa.

Os bandidos, fortemente armados, inclusive com uma metralhadora calibre .50, tentaram entrar no terminal de cargas com dois carros adesivados com o símbolo da Aeronáutica. Barrados pela segurança, os criminosos entraram em confronto com os guardas e policiais, mas conseguiram concretizar o assalto.

A ação terminou com três suspeitos mortos, um policial e três funcionários da empresa de valores feridos. Na fuga, um dos bandidos fez uma mulher e um bebê de 10 meses de refém. O criminoso acabou morte por um atirador de elite da polícia.