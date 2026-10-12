Bandeira com fuzil em manifestação do PT viraliza nas redes

Uma bandeira com o desenho de um fuzil exibida durante a manifestação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo, ganhou repercussão nas redes sociais. O registro mostra o símbolo entre participantes do ato e foi compartilhado em uma publicação com críticas à mobilização.

A gravação não permite identificar quem carregava a bandeira ou a qual organização pertence. Também não há elementos que vinculem a bandeira ao PT ou à organização da manifestação.

Em uma publicação no Instagram, um apoiador de Flávio Bolsonaro (PL) ironiza a mobilização: “Essa é a estratégia da virada?! Continuem, estamos eleitos!!”.

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O ato na Paulista contou com a presença de Lula e reuniu apoiadores de sua reeleição.