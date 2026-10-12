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Brasil

Bandeira com fuzil em manifestação do PT viraliza nas redes

Gravação não permite identificar quem carregava a bandeira ou a qual organização pertence

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 12h24 | Atualizado em 12 out 2026, 13h28
Bandeira vermelha e preta com um rifle branco estilizado ao centro, sendo segurada por uma pessoa em um ambiente externo
Bandeira com fuzil em ato do PT em São Paulo (Reprodução/Reprodução)
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Uma bandeira com o desenho de um fuzil exibida durante a manifestação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo, ganhou repercussão nas redes sociais. O registro mostra o símbolo entre participantes do ato e foi compartilhado em uma publicação com críticas à mobilização.

A gravação não permite identificar quem carregava a bandeira ou a qual organização pertence. Também não há elementos que vinculem a bandeira ao PT ou à organização da manifestação. 

Em uma publicação no Instagram, um apoiador de Flávio Bolsonaro (PL) ironiza a mobilização: “Essa é a estratégia da virada?! Continuem, estamos eleitos!!”.

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O ato na Paulista contou com a presença de Lula e reuniu apoiadores de sua reeleição. 

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