Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Brasil

Bancários fazem greve nesta quinta-feira, 20: veja o impacto nos atendimentos

Mobilização de 24 horas deve afetar serviços presenciais, mas canais digitais funcionam normalmente

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 09h39 | Atualizado em 20 ago 2026, 10h36
Bancários de todo o país entram em greve após rejeitar a proposta oferecida pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). As reivindicações incluem reajuste salarial, reposição inflacionária de 5%, antecipação e reajuste na participação dos lucros, aumento do piso salarial, aumento do vale-alimentação, melhores condições de trabalho e plano de carreira - 06/09/2016
Bancários de todo o país entram em greve nesta quinta, 20 de agosto (Rafaela Lara/VEJA)
Continua após publicidade
Bancários fazem greve nesta quinta-feira, 20: veja o impacto nos atendimentos Priorizar nos meus resultados Google

Bancários de todo o país realizam uma paralisação das atividades nesta quinta-feira, 20, com duração de 24 horas, abrangendo todo o dia de trabalho.

A mobilização foi aprovada em assembleias realizadas na segunda-feira, 17, no âmbito da Campanha Nacional Unificada dos Bancários de 2026. Segundo o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, a paralisação é uma forma de mobilização coletiva da categoria, cuja duração, abrangência e objetivos são definidos em assembleia e pelas orientações das entidades sindicais.

Os funcionários que atuam em regime de home office foram orientados a não acessar o sistema do banco e a não registrar o ponto. O Sindicato alerta que o dia de trabalho poderá ser descontado, principalmente quando não houver registro de ponto. A questão, porém, ainda deverá ser discutida e definida na mesa de negociação com os bancos.

Siga

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

Continua após a publicidade

Como ficam os atendimentos bancários?

A paralisação deverá provocar alterações nos atendimentos presenciais das agências. Serviços que exigem a presença do cliente, como análises mais complexas de crédito, procedimentos de segurança, coleta de biometria e determinados tipos de suporte, poderão ser afetados.

Os serviços digitais, entretanto, não sofrerão alterações. Pix, transferências, pagamentos de contas e outras operações disponíveis nos sites e aplicativos dos bancos continuarão funcionando. Saques e depósitos também poderão ser realizados nos caixas eletrônicos.

Continua após a publicidade

A greve não altera o vencimento das contas. Portanto, os boletos com vencimento nesta quinta-feira deverão ser pagos normalmente. O atraso poderá resultar em multa e inadimplência.

Por que os bancários decidiram parar?

A mobilização ocorre após a sétima rodada de negociação da campanha da categoria, realizada no dia 13 de agosto. Segundo o Sindicato, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) não apresentou um índice de reajuste para os salários e as demais verbas, apesar de ter assumido esse compromisso anteriormente.

Continua após a publicidade

A Fenaban também apresentou propostas de reajuste dividido em três faixas salariais, aplicação do mesmo modelo aos vales-alimentação e refeição e congelamento do piso de ingresso. A categoria rejeitou as medidas e aprovou a paralisação desta quinta-feira por ampla maioria.

Publicidade
TAGS:
greve
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).