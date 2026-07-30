Bancado pelo PL, Ciro Gomes é favorito contra Elmano ao governo do Ceará, diz Quaest

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Pesquisa Genial/Quaest para o governo do Ceará em 2026 aponta Ciro Gomes (PSDB) à frente de Elmano de Freitas (PT) em todos os cenários. No 1º turno, Ciro tem 43% contra 33% de Elmano. No 2º turno, a vantagem aumenta para 48% a 35%. A aliança com o PL desafia o domínio da esquerda no estado.

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Na disputa pelo governo do Ceará em 2026, o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) lidera contra o governador Elmano de Freitas (PT) em todos os cenários. A nova pesquisa Genial/Quaest entre o eleitorado cearense foi divulgada nesta quinta-feira, 30.

No primeiro turno, Ciro Gomes soma 43% das intenções de voto ante 33% de Elmano de Freitas — no limite da margem de erro, a vantagem do ex-governador tucano sobre o incumbente petista varia de 7 a 10 pontos percentuais.

Com 3% dos votos cearenses, o senador Eduardo Girão (Novo) empata na segunda posição com o professor sindicalista Jarir Pereira (PSOL), que tem 1% do eleitorado. Os candidatos Hugo Leonardo (Missão), Serley Leal (UP) e Zé Batista (PSTU) não pontuaram na pesquisa.

Governador — Ceará — 1º turno (cenário único)

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Ciro Gomes (PSDB): 43%

Elmano de Freitas (PT): 33%

Eduardo Girão (Novo): 3%

Jarir Pereira (PSOL): 1%

Hugo Leonardo (Missão): 0%

Serley Leal (UP): 0%

Zé Batista (PSTU): 0%

Indecisos: 13%

Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

No segundo turno, Ciro aparece com 48% dos votos contra 35% de Elmano, liderando por vantagem de 10 a 13 pontos percentuais. Neste cenário, o eleitorado sem candidato (soma de indecisos e votos nulos e brancos) chega a 17% do total.

Governador — Ceará — 2º turno (cenário único)

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Ciro Gomes (PSDB): 48%

Elmano de Freitas (PT): 35%

Indecisos: 10%

Branco/Nulo/Não vai votar: 7%

A aliança entre Ciro Gomes e o PL cearense, consolidada pela aproximação entre o ex-governador e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ameaça colocar fim a um reinado de cinco mandatos consecutivos da esquerda no Ceará. A parceria, contudo, cobrou seus custos do bolsonarismo na disputa nacional, tornando-se pivô de uma briga entre Flávio e Michelle Bolsonaro, que defendia o nome de Eduardo Girão para concorrer ao Palácio da Abolição.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.002 eleitores em 50 municípios do Ceará entre os dias 24 e 28 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código CE-09277/2026.