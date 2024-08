Bairros de São Paulo sofrem apagão e Avenida Paulista fica sem energia

Na tarde de sábado, 31, alguns bairros de São Paulo enfrentaram um apagão. A interrupção afetou áreas centrais, como a Avenida Paulista e ruas próximas, além de regiões nas zonas Norte e Leste da cidade. A Enel, empresa responsável pela distribuição de energia, atribuiu o problema a uma ocorrência no sistema de transmissão, que não pertence à companhia. A distribuidora informou estar realizando manobras remotas para minimizar o impacto aos clientes.

Por volta das 19h, o fornecimento de energia foi restabelecido em alguns locais, incluindo a Avenida Paulista, Tatuapé, Cangaíba, Belém e Penha. O Metrô e a CPTM mantiveram suas operações normais durante o incidente.

Entre os bairros afetados estavam:

– Zona Norte: Vila Maria, Vila Guilherme, Vila Gustavo, Jaçanã e Parque Edu Chaves.

– Zona Leste: Pari, Mooca, Brás, Belém, Tatuapé, Penha, Cangaíba, Itaquera, São Mateus e São Miguel.

– Centro: Jardins, Centro Histórico e Paraíso.

O que diz a agência reguladora?

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirmou uma interrupção de carga de aproximadamente 870 MW às 17h31, causada pelo desligamento de equipamentos na subestação Guarulhos, propriedade da Eletrobras. O incidente afetou principalmente as cargas da Enel-SP atendidas pelas subestações Norte e Miguel Reale.

O ONS disse estar analisando as causas do problema e trabalhando junto com os agentes envolvidos para restaurar o serviço com segurança e rapidez.