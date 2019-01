Bairros de São Paulo entram em estado de atenção após forte chuva

O Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo (CGESP) declarou estado de atenção para diversos pontos da capital paulista na tarde desta terça-feira, 8, depois de forte chuva que atingiu a cidade. Regiões da cidade estiveram em estado de atenção até às 17h51. As últimas zonas atingidas foram as Leste, Sul e Sudeste, além da região da Marginal Pinheiros. As zonas Oeste e Central e a região da Margina Tietê estiveram em estado de atenção, mais cedo, mas não correm mais risco de alagamento desde às 17h35.

A capital teve chuva de granizo perto das 16 horas nos bairros do Ipiranga (Zona Sul), Vila Prudente (Zona Leste) e Consolação (centro). Os bairros de Itaquera e Vila Formosa (Zona Leste) foram os mais afetados e estão em estado de alerta. A cidade chegou a ter nove trechos de alagamento, sendo oito deles intransitáveis. A Avenida Luiz Inácio de Anhaia Melo teve três trechos no bairro da Vila Prudente. A Avenida Aricanduva também apresentou o mesmo problema no bairro da Mooca. A Rua Bresser, também na Mooca, esteve intransitável, como em dois trechos da Avenida Lacerda Franco, no Ipiranga, e na Praça da Bandeira, no Centro.

Na Vila Formosa, houve transbordamento do Rio Aricanduva na esquina da Avenida Itaquera e da Avenida Aricanduva, às 16h20. No Ipiranga, o Córrego Moinho Velho, na Rua Dois de Julho, correu o risco de transbordar por volta das 17h04, mas já não se encontra em estado de atenção.

Um ônibus na região na Avenida Luiz Inácio de Anhaia Melo sofreu com o alagamento e pessoas tiveram que ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, como uso de escadas para evitar que pessoas entrassem em contato com a água acumulada. Trens e metrôs circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações por conta das chuvas.