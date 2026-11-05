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Brasil

Baiana System vai estrear seu novo show para o Carnaval 2027 no Rio de Janeiro

Pela primeira vez, grupo de apresentará na CasaBloco

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 17h30
Cinco pessoas fantasiadas correm na água rasa da praia. Da esquerda para a direita: uma figura com máscara de caveira branca e roupa vermelha de bolinhas; uma figura com máscara marrom e roupa preta com nuvens vermelhas; uma figura com máscara escura, cabelo espetado e roupa branca e preta; uma figura com máscara de palhaço e roupa preta com detalhes vermelhos; e uma figura com máscara azul e roupa preta com asas laranjas. O céu está nublado e o mar agitado.
Grupo BaianaSystem (Assessoria/Divulgação)
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Baiana System vai estrear seu novo show para o Carnaval 2027 no Rio de Janeiro Priorize VEJA no Google

O grupo Baiana System vai estrear seu novo show para o Carnaval 2027 no Rio de Janeiro, com apresentação, pela primeira vez, na CasaBloco, festival que reúne os Carnavais do Brasil e, no próximo ano, terá como fio condutor o tema “Tambores do Brasil”.

O evento, que chega à 8ª edição, acontecerá no Jockey Club Brasileiro, no Rio. A apresentação do grupo baiano, considerado um dos fenômenos da música brasileira contemporânea, será no dia 16 de janeiro.

Com uma sonoridade que conecta a força dos ritmos afro-brasileiros à guitarra baiana e às batidas eletrônicas, o BaianaSystem transforma suas apresentações em grandes experiências coletivas, nas quais a potência percussiva, a mistura de referências e a conexão com o público dão o tom.

Na CasaBloco, sua presença ganha ainda mais significado ao integrar uma noite dedicada às raízes africanas e à diversidade das manifestações carnavalescas brasileiras.

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Na mesma noite, sobem ao palco o Tambores de Olokun, bloco carioca que se destaca pelas influências do maracatu pernambucano; a Imperatriz Leopoldinense, tradicional escola de samba verde e branca de Ramos; o bloco afro baiano Cortejo Afro, que recebe a cantora Larissa Luz; e o DJ mais inventivo de todos, Cabra Guaraná. Um encontro de diferentes territórios, ritmos e tradições que celebra a força das culturas afro-brasileiras.

A CasaBloco já anunciou outras atrações de sua programação, entre elas Diogo Nogueira, Fafá de Belém, Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador e Sidney Magal. Serão três noites temáticas, a primeira dedicada ao samba – “Samba Pra ti” -, ritmo carioca anfitrião do projeto; a segunda, “É Festa do Norte ao Nordeste”, com as sonoridades das guitarradas, cirandas, frevos e maracatus; e a terceira que celebra o encontro dos tambores do carnaval brasileiro.

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